Лукашенко ответил на вбросы о миллиардах на Ближнем Востоке: «Идите, заберите»

Александр Лукашенко ответил на вбросы о миллиардах на Ближнем Востоке.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время Послания белорусскому народу и парламенту ответил на вбросы о спрятанных на Ближнем Востоке миллиардах.

— Не успел поехать на Ближний Восток — деньги прячет. Читаю — деньги прячет. Я думаю: ну зачем вы белорусов дураками держите?

Он обратился к председателю правления Нацбанка Роману Головченко:

— Как можно сегодня спрятать деньги? Да какие деньги!

Президент сказал, что в прошлом году писали о $13 млрд, а сегодня пишут о $9 млрд.

— Как такие деньги можно спрятать? Я на это просто отвечаю: "Ребята, вы же, наверное, знаете, где я спрятал. Ну вы их заберите. Надо письменно доверенность — я вам дам. Идите, заберите.

Ранее Лукашенко возмутился очередями за талонами в поликлиниках: «Вынуждены с шести утра приезжать в поликлинику и ждать в порядке живой очереди».

Еще Лукашенко высказался про лишний вес у белорусов: «Лишний вес — это катастрофа. Знаю, что говорю».

Кроме того, Лукашенко сказал, что «Орешник» уже находится в Беларуси и заступает на боевое дежурство.

Александр Лукашенко раскритиковал качество и стоимость мобильной связи в Беларуси: «Отговорки больше не принимаются!».

Что еще сказал Александр Лукашенко в Послании к белорусскому народу и парламенту 18 декабря 2025: собрали главное из выступления президента Беларуси.

