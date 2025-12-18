Лукашенко ответил на вбросы о миллиардах на Ближнем Востоке: «Идите, заберите»

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время Послания белорусскому народу и парламенту ответил на вбросы о спрятанных на Ближнем Востоке миллиардах.
— Не успел поехать на Ближний Восток — деньги прячет. Читаю — деньги прячет. Я думаю: ну зачем вы белорусов дураками держите?
Он обратился к председателю правления Нацбанка Роману Головченко:
— Как можно сегодня спрятать деньги? Да какие деньги!
Президент сказал, что в прошлом году писали о $13 млрд, а сегодня пишут о $9 млрд.
— Как такие деньги можно спрятать? Я на это просто отвечаю: "Ребята, вы же, наверное, знаете, где я спрятал. Ну вы их заберите. Надо письменно доверенность — я вам дам. Идите, заберите.
