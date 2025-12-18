Ричмонд
Туск сообщил о прорыве в переговорах по использованию замороженных активов РФ

Лидеры стран Евросоюза согласны с тем, что использование российских активов для финансирования Украины «будет справедливым», стороны добились прорыва в этом вопросе. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

Источник: AP 2024

«Мы определенно добились прорыва, все согласны с тем, что стоит вести переговоры и что использование российских активов будет справедливым, но некоторые страны будут бороться до конца, чтобы максимально увеличить свои гарантии», — сказал Туск журналистам в Брюсселе, где сейчас проходит саммит ЕС (цитата по Reuters).

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что представители Евросоюза останутся на саммите в Брюсселе столько, сколько потребуется для поиска решения по финансированию Украины.

Сегодня во время саммита ЕС по вопросу финансирования Украины на 2026−2027 годы страны союза проголосуют по вопросу об использовании заблокированных российских средств. План Еврокомиссии предполагает, что часть замороженных активов России, которые находятся в бельгийском депозитарии Euroclear, направят на финансирование кредита Украине. 12 декабря ЕС утвердил заморозку российских средств до окончания российско-украинского конфликта. В тот же день Банк России подал в Арбитражный суд Москвы иск к Euroclear.

