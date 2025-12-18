Туск сообщил о прорыве в переговорах по использованию замороженных активов РФ

Сегодня во время саммита ЕС по вопросу финансирования Украины на 2026−2027 годы страны союза проголосуют по вопросу об использовании заблокированных российских средств. План Еврокомиссии предполагает, что часть замороженных активов России, которые находятся в бельгийском депозитарии Euroclear, направят на финансирование кредита Украине. 12 декабря ЕС утвердил заморозку российских средств до окончания российско-украинского конфликта. В тот же день Банк России подал в Арбитражный суд Москвы иск к Euroclear.