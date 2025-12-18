Лукашенко: американцы никогда не ставили вопрос о нашем сотрудничестве с Россией

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соединенные Штаты Америки никогда не ставили перед Беларусью вопрос о сотрудничестве с Россией. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в Послании белорусскому народу и парламенту, передает корреспондент БЕЛТА.
«Никогда, кроме первой встречи, они не ставили вопрос о России. Я им прямо сказал: Россия — это святое, это родные нам люди. Но все равно разговоры, разговоры, и я им задаю вопрос: “Ребята, вы завтра замените Беларуси Россию?” — “Нет”. — “Так о чем мы с вами говорим”. Поэтому у нас есть одна опора и надежда на сохранение нашего суверенитета и независимости — это близкий, родной нам народ, россияне, которые нам помогают во всем», — заявил Александр Лукашенко.
Он подчеркнул, что этой политики придерживался с первых дней своего президентства, несмотря на критику внутри самой России.
«Я всегда исходил из того, что мы должны быть вместе. Путин, Лукашенко — люди приходят и уходят, а страны, народы остаются навсегда. Пока я Президент, мы от этой политики не отступим. Самые близкие друзья для нас — они», — убежден глава государства.
Он также отметил вклад китайского лидера Си Цзиньпина в развитие белорусской экономики, особенно в санкционный период. «Если бы не было этих двух стран, нам бы очень трудно было и мы бы всегда помнили, что мы под санкциями. Они здорово нам помогали, мы это должны понимать», — добавил белорусский лидер.
Беглая оппозиция, заметил Александр Лукашенко, предлагает уйти от сотрудничества с Россией и подключиться к энергосистеме Европы. Президент напомнил, что по такому пути решили пойти и страны Балтии — это привело к мгновенному росту цен на электроэнергию.
По словам главы государства, тесные отношения Беларуси с Россией основаны далеко не на получении дешевых энергоресурсов. «Мы об этом мало говорим, но мы эту “бухгалтерию” не поддерживаем, которую нам иногда некоторые в правительстве России подкидывают: а мы вам это, а мы вам это. Мы не говорим все то, что мы делаем для россиян. Если бы я стал перечислять, не знаю, в чью сторону был бы счет. Но мы с Президентом Путиным четко договорились: мы помогаем друг другу. Агрессоры мы, соагрессоры — неважно, что там о нас говорят. Мы должны видеть интересы собственного народа. Берегите эту дружбу. Не дай бог мы где-то наклонимся и поведемся на эти посулы зарубежные — начнется гибель нашего государства», — заявил Президент. -0-