Лукашенко: американцы никогда не ставили вопрос о нашем сотрудничестве с Россией

По словам главы государства, тесные отношения Беларуси с Россией основаны далеко не на получении дешевых энергоресурсов. «Мы об этом мало говорим, но мы эту “бухгалтерию” не поддерживаем, которую нам иногда некоторые в правительстве России подкидывают: а мы вам это, а мы вам это. Мы не говорим все то, что мы делаем для россиян. Если бы я стал перечислять, не знаю, в чью сторону был бы счет. Но мы с Президентом Путиным четко договорились: мы помогаем друг другу. Агрессоры мы, соагрессоры — неважно, что там о нас говорят. Мы должны видеть интересы собственного народа. Берегите эту дружбу. Не дай бог мы где-то наклонимся и поведемся на эти посулы зарубежные — начнется гибель нашего государства», — заявил Президент. -0-