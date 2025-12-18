Ричмонд
Лукашенко: пытаюсь избежать любых шагов по эскалации ситуации в политике, дипломатии, экономике

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркнул, что пытается избежать любых шагов по эскалации ситуации в политике, дипломатии, экономике. Об этом он заявил, отвечая на вопросы после Послания белорусскому народу и парламенту, передает корреспондент БЕЛТА.

Лукашенко — гражданам: какой будет Беларусь — зависит только от нас.

Глава государства уверен, что необходимо садиться за стол переговоров и договариваться.

/Будет дополнено/.-0-

