Лукашенко: среди беглых за рубежом сотни белорусских агентов

«В разговоре я хотел бы обратить ваше внимание на ту реакцию подковерную наших центров (речь об оппозиции за рубежом. — Прим. БЕЛТА). Я уже американцам сказал: “Ребята, что вы переживаете, мы в теме. Мы все это знаем”. Потому что половина тех, кто сбежал, — это наши агенты. Я ему (представителю США. — Прим. БЕЛТА) откровенно об этом сказал, — отметил Президент. — Вы не успеете там повернуться — мы уже знаем. Вы не успели там отчитаться “тихушкам”, “лахушкам” (есть госдеповец, который им там звонит, что-то рассказывает)… Ну слушайте, ребята, ну мы слышим, о чем вы говорите, поэтому давайте искренне, честно вести переговоры. Они попробовали так это дипломатично выкручиваться. Но не получится».