Лукашенко: среди беглых за рубежом сотни белорусских агентов

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Среди беглых за рубежом сотни белорусских агентов. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, отвечая на вопросы после Послания белорусскому народу и парламенту, передает корреспондент БЕЛТА.
«В разговоре я хотел бы обратить ваше внимание на ту реакцию подковерную наших центров (речь об оппозиции за рубежом. — Прим. БЕЛТА). Я уже американцам сказал: “Ребята, что вы переживаете, мы в теме. Мы все это знаем”. Потому что половина тех, кто сбежал, — это наши агенты. Я ему (представителю США. — Прим. БЕЛТА) откровенно об этом сказал, — отметил Президент. — Вы не успеете там повернуться — мы уже знаем. Вы не успели там отчитаться “тихушкам”, “лахушкам” (есть госдеповец, который им там звонит, что-то рассказывает)… Ну слушайте, ребята, ну мы слышим, о чем вы говорите, поэтому давайте искренне, честно вести переговоры. Они попробовали так это дипломатично выкручиваться. Но не получится».
Президент рассказал, что в ходе последних переговоров американцы попросили перерыв, чтобы подумать. «Когда мы им предложили, что мы не будем через литовскую границу выводить всяких там “бчбшников” и прочих, которых они попросили», — пояснил белорусский лидер.
Александр Лукашенко заявил, что белорусская сторона предложила вывезти помилованных заключенных в Украину в обмен на несколько белорусских пленных, которые воевали на стороне России, а также ряд россиян. «Я попросил, чтобы россиян, как это было в первой группе, — калек отдали, без ног, без рук. Потому что они умрут. Мы хоть спасем их. Радость будет родителям: хоть калека, но вернулся домой живой», — сказал Президент.
Он рассказал, как группу россиян, которые находились в тяжелейшем состоянии, таким образом забрали, разместили в Гомеле, спасли, после чего отдали семьям. «Путин звонил, благодарил», — отметил Александр Лукашенко.
«Вот и договорились таким образом. А что мы, говорю, Литве будем отдавать (я говорю про этих агентов). Они же там хотели устроить шоу. Самолетами, вертолетами, прочими яхтами и автобусами свезти сотни, может, тысячи людей, которые должны были организовать встречу нашим этим. Мы получили эту информацию от соответствующих людей», — рассказал Президент.
«Действительно. Там сотни наших агентов. Ну не все же уже очумевшие — в состояние пришли. Иван Станиславович (председатель КГБ Иван Тертель. — Прим. БЕЛТА), я же фамилии не называю. Я сам понимаю, что это — героические люди», — добавил Александр Лукашенко. -0-