Лукашенко ответил на инсинуации относительно недавнего помилования осужденных

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко, отвечая на вопросы после Послания белорусскому народу и парламенту, ответил на инсинуации относительно недавнего помилования осужденных в рамках договоренностей с Президентом США Дональдом Трампом, передает корреспондент БЕЛТА.

Как было отмечено, недавнее помилование осужденных вызвало широкое обсуждение на просторах интернета — не только в Беларуси, но и за ее пределами. В частности, нередко поднимается вопрос, почему были освобождены именно главари беглых, а не основная масса, которая поддалась на их призывы и была осуждена.

Лукашенко о переговорах с США: все идет к «большой сделке», что мы с Трампом встретимся и договоримся.

Более того, на отдельных ресурсах появляются комментарии о том, что «ядерный электорат» и силовики это решение якобы не поддержали. Главу государства попросили ответить на эти инсинуации.

«По поводу “ядерного электората”, раскалывания и так далее… Знаете, это выдать желаемое за действительное», — сказал Александр Лукашенко.

Президент отметил, что совсем недавно ему предоставили срез мнений среди сотрудников силовых структур по этому вопросу. «Они были рядом с Президентом на передовой. Поэтому они вправе знать. Но если совсем откровенно, недавно мне доложили срез мнений среди силовиков. Два-три человека, которые не осуждают Президента, но говорят: “Батька-то прав, но этих я бы не выпускал”. Но это мнение этого человека», — добавил он.

Вместе с тем, заявил Александр Лукашенко, решение о помиловании осужденных было принято в рамках переговоров с американской стороной. «Это не мое желание. Все эти обмены-размены — это (желание. — Прим. БЕЛТА) переговорщиков Соединенных Штатов Америки», — сказал он.

Глава государства отметил, что отпущенные на свободу главари внесли раскол в рядах беглых. Он также обратил внимание, что отдельных беглых даже стали обвинять в том, что они придерживаются пророссийской позиции. «Нам зачем воевать, если могут сделать другие?» — задал риторический вопрос белорусский лидер.

/Будет дополнено/.-0-

