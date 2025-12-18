Песков заявил, что Путин внимательно относится к теме ИИ

Президент России Владимир Путин внимательно относится к вопросам, связанным с искусственным интеллектом, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, комментируя применение соответствующих технологий при подготовке прямой линии.
В беседе с изданием «Известия» Песков заявил, что тема искусственного интеллекта является новой и развивается в ускоренном темпе.
Он также отметил, что важно выстраивать процесс внедрения технологий искусственного интеллекта таким образом, чтобы они приносили пользу и не наносили ущерба.
Программа «Итоги года с Владимиром Путиным», объединяющая большую пресс-конференцию и прямую линию главы государства, выйдет в эфир 19 декабря в 12:00 мск. Сбор вопросов стартовал 4 декабря в 15:00 мск и продлится до окончания программы. В этом году, как и в 2024-м, расшифровкой обращений на прямую линию занимается GigaChat.
Ранее стало известно, что сайт «Итоги года с Владимиром Путиным» внесен в белый список.