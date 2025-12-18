Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков заявил, что Путин внимательно относится к теме ИИ

Президент России Владимир Путин внимательно относится к вопросам, связанным с искусственным интеллектом, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, комментируя применение соответствующих технологий при подготовке прямой линии.

Источник: Аргументы и факты

Президент России Владимир Путин внимательно относится к вопросам, связанным с искусственным интеллектом, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, комментируя применение соответствующих технологий при подготовке прямой линии.

В беседе с изданием «Известия» Песков заявил, что тема искусственного интеллекта является новой и развивается в ускоренном темпе.

Он также отметил, что важно выстраивать процесс внедрения технологий искусственного интеллекта таким образом, чтобы они приносили пользу и не наносили ущерба.

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным», объединяющая большую пресс-конференцию и прямую линию главы государства, выйдет в эфир 19 декабря в 12:00 мск. Сбор вопросов стартовал 4 декабря в 15:00 мск и продлится до окончания программы. В этом году, как и в 2024-м, расшифровкой обращений на прямую линию занимается GigaChat.

Ранее стало известно, что сайт «Итоги года с Владимиром Путиным» внесен в белый список.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше