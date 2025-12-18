Песков заявил, что Путин внимательно относится к теме ИИ

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным», объединяющая большую пресс-конференцию и прямую линию главы государства, выйдет в эфир 19 декабря в 12:00 мск. Сбор вопросов стартовал 4 декабря в 15:00 мск и продлится до окончания программы. В этом году, как и в 2024-м, расшифровкой обращений на прямую линию занимается GigaChat.