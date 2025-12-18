Ричмонд
Эксперт оценил ящик красной икры из Хабаровска в подарок Трампу

Уитфофф привез Трампу ящик красной икры из Хабаровского края. Чем примечателен этот деликатес, объяснил исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин.

Источник: Аргументы и факты

Спецпосланник американского президента Дональда Трампа Стив Уиткофф передал лидеру США ящик чныррахской красной икры из Хабаровского края. Чем примечателен этот деликатес, aif.ru рассказал вице-президент — исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин.

«У американцев нет культуры потребления красной икры. В СССР этот продукт был признанным деликатесом, символом достатка, благополучия. Это исключительно наша методика производства солёной икры, во всем мире её так не едят», — объяснил эксперт.

Как стало известно, Уиткофф попробовал красную икру из Хабаровского края в одном из столичных ресторанов. Она произвела на спецпосланника американского президента большое впечатление. Минпромторг Хабаровского края сообщил о том, что ему «презентовали целый ящик икры, который Уиткофф отвез Трампу».

