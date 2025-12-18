Песков заявил, что формат G7 находится в стадии деградации

Россия считает формат «Большой семёрки» отжившим и находящимся в стадии деградации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя отношение Москвы к G7.
По его словам, потенциал стран «семёрки» снижается с точки зрения экономического развития, демографии и вклада в глобальные технологические процессы. В этой связи Россия не заинтересована в каком-либо возвращении к формату G7 и не рассматривает такую возможность.
Песков подчеркнул, что, несмотря на это, Россия продолжает активно участвовать в работе других международных площадок. В частности, Москва, по его словам, занимает своё место в «большой двадцатке» и продолжает взаимодействие в рамках G20.
Ранее Песков также сообщал, что рабочий график президента России Владимира Путина в следующем году будет активным, а программа «Итоги года с Владимиром Путиным», объединяющая прямую линию и большую пресс-конференцию, выйдет в эфир 19 декабря.