Лукашенко об ИИ: не хотелось бы, чтобы какая-то машина или компьютер нас заменили

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко не верит, что искусственный интеллект сможет заменить человека, и не хочет, чтобы это произошло. Об этом он заявил, отвечая на вопросы после Послания белорусскому народу и парламенту, передает корреспондент БЕЛТА.
Александр Лукашенко рассказал, что ранее в ходе его поездок в Эмираты его знакомили с развитием данной сферы. Однако Президент пока не верит, что ИИ может превзойти человека. «Как большинство людей, я пока в это не верю. Мне трудно рассуждать на ту тему, потому что я не знаю. Пока это рассуждения», — отметил он.
Тем не менее определенные моменты, уверен глава государства, надо учитывать. Он напомнил, например, о распространенном в интернете видео, где с помощью ИИ было сгенерировано его выступление в парламенте на французском языке. «Присмотрелся, а мимика совсем другая. А кто там из людей будет разбираться… Это к чему может привести? К государственному перевороту. Перевернуть страну могут. С этим надо считаться», — сказал Президент. -0-