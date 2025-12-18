Лукашенко об ИИ: не хотелось бы, чтобы какая-то машина или компьютер нас заменили

Тем не менее определенные моменты, уверен глава государства, надо учитывать. Он напомнил, например, о распространенном в интернете видео, где с помощью ИИ было сгенерировано его выступление в парламенте на французском языке. «Присмотрелся, а мимика совсем другая. А кто там из людей будет разбираться… Это к чему может привести? К государственному перевороту. Перевернуть страну могут. С этим надо считаться», — сказал Президент. -0-