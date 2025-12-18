Ричмонд
Песков: Кремль готовит контакты с Вашингтоном по мирному плану

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Москва занимается подготовкой контактов с Вашингтоном, чтобы узнать подробности предложений, внесенных Евросоюзом и Украиной в мирный план. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Как напомнил Песков, предыдущие две недели были очень интенсивными. Американские переговорщики во главе со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом вели контакты в европейских столицах с европейцами и с украинцами.

По его словам, они работали над сводом основных тезисов, который был согласован во время контактов на Аляске и затем в результате многочасовых переговоров президента РФ Владимира Путина и Стивена Уиткоффа.

«Посмотрим, что произошло с этим сводом тезисов, посмотрим, как повлияли Зеленский и украинцы. Мы для того, чтобы понять, насколько он изменился, как раз сейчас готовим соответствующие контакты с американцами», — отметил пресс-секретарь.

Песков также подчеркнул, что диалог России и США пока касается только темы урегулирования ситуации в Украине. Отношения Москвы и Вашингтона при этом обладают большим потенциалом, и в РФ надеются, что прогресс в украинском урегулировании поможет возрождению взаимодействия с США. -0-

