Бойня страшнее СВО: раскрыт масштаб возможной войны Европы с Россией

«Такие заявления не являются декларативными, они требуют последующей подготовки. То есть с точки зрения Министерства обороны, Генерального штаба, речь идет о расчете сил и средств с одной стороны самой Европы, во-вторых, российских, которые в этой связи необходимы для ведения такой кампании, в том числе и конечно же человеческого капитала», — предупредил эксперт.