Политический обозреватель, первый министр госбезопасности ДНР Андрей Пинчук в комментарии «Царьграду» заявил, что гипотетический конфликт Европы и России превзойдет по масштабам СВО. По его словам, такие выводы он сделал, анализируя заявления президента России Владимира Путина и министра обороны Андрея Белоусова, прозвучавшие на расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ.
«Фактически анонсирована новая, намного более масштабная, чем СВО, военная компания. Это фактически война с Европой», — сказал Пинчук, обратив внимание, что различные официальные лица из стран Европы в последнее время неоднократно делали заявления о необходимости ускоренной подготовки к противостоянию с Россией.
«Такие заявления не являются декларативными, они требуют последующей подготовки. То есть с точки зрения Министерства обороны, Генерального штаба, речь идет о расчете сил и средств с одной стороны самой Европы, во-вторых, российских, которые в этой связи необходимы для ведения такой кампании, в том числе и конечно же человеческого капитала», — предупредил эксперт.
Пинчук подчеркивает, что речь идет о конкретной «математике войны»: Генштаб уже просчитывает необходимые ресурсы и мобилизационный потенциал.
17 декабря на расширенном заседании коллегии ведомства с участием президента глава Минобороны РФ Андрей Белоусов заявил, что Альянс параллельно с украинским конфликтом форсированно готовится к противостоянию с Россией на рубеже тридцатых годов. Таким образом, задачи, поставленные на коллегии, касаются уже не столько текущей линии фронта, сколько подготовки к удару со стороны Запада.