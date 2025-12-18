Ричмонд
Песков прокомментировал инициативу создания объединения Core 5

В Кремле слышали об инициативе создания формата Core 5, однако её содержание пока неизвестно. Дмитрий Песков заявил, что при подтверждении идея заслуживает внимания.

В Кремле осведомлены об инициативе создания нового международного объединения Core 5, однако не располагают информацией о её содержании. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя публикации зарубежных СМИ.

По его словам, в Кремле слышали само название инициативы, но не знакомы с какими-либо конкретными предложениями. Песков отметил, что на данный момент не существует сформулированных идей или документов, которые бы раскрывали суть предполагаемого формата.

Ранее издание Politico со ссылкой на источники сообщало, что в США обсуждается возможность создания альтернативы «Большой семёрке» с участием США, России, Китая, Индии и Японии. Комментируя эти сообщения, Песков подчеркнул, что если подобная инициатива действительно существует, она заслуживает внимания.

Ранее пресс-секретарь президента также заявлял, что Россия не заинтересована в возвращении к формату G7, считая его отжившим и находящимся в стадии деградации, при этом Москва продолжает активно участвовать в работе G20.

