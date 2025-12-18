Ричмонд
Закрытый брифинг разведки США для Трампа начался в Белом доме

В Белом доме начался закрытый брифинг американской разведки для президента США Дональда Трампа.

В Белом доме начался закрытый брифинг американской разведки для президента США Дональда Трампа. Мероприятие проходит на фоне резкого обострения риторики Вашингтона в отношении Венесуэлы.

Трамп ранее заявил о признании правительства Венесуэлы «иностранной террористической организацией» и объявил о полной морской блокаде страны, запретив заход всех подсанкционных нефтяных танкеров.

Кроме того, глава Белого дома пригрозил Каракасу «невиданным шоком», потребовав вернуть «украденные» у США нефть, землю и иные активы.

Он также пообещал в ближайшее время начать наносить удары по наркоторговцам на суше в рамках кампании против наркотрафика у берегов Центральной и Южной Америки.

