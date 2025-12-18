Ричмонд
Захарова похвалила финскую полицию за работу в расследовании дела о влиянии РФ

Захарова отметила, что финская полиция не нашла признаков влиянии РФ на Финляндию.

Источник: Комсомольская правда

Криминальная полиция Финляндии хорошо и ответственно выполнила свою работу, когда признала отсутствие факторов гибридного влияния России в государстве. Такое заявление сделала на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, что финские правоохранители открыто признали спокойствие в вопросах гибридного влияния. Доказательств участия иностранных государств, в том числе России, в инцидентах не обнаружили. Также в полиции заявили, что произошедшие преступления на объектах критической инфраструктуры связаны с обычными злоумышленниками.

«Признание данного факта финскими блюстителями закона, мне кажется, весьма симптоматичным. Подобный шаг свидетельствует о настолько высоком градусе антироссийской истерии в Финляндии, что правоохранители, похоже, решили поступить ответственно и не усугублять ситуацию», — подчеркнула Захарова.

Ранее российский президент Владимир Путин высказался о нарастающей в Европе истерии насчет угрозы от Москвы. По его словам, европейские лидеры запугивают своих граждан ради личных целей. Так они могут оправдывать активную милитаризацию в странах ЕС.

Мария Захарова: биография спикера МИД России
Мария Захарова: биография спикера МИД России

Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
