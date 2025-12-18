«Мир богат, мировое многообразие является залогом того, что Россия играла, играет и будет играть очень важную роль в глобальной политике. Президент Путин был, есть и будет оставаться одним из наиболее опытных, наиболее мудрых мировых политических деятелей, уважаемых в мировом большинстве политических деятелей», — пояснил он.
До этого Песков отметил, что россияне зачастую обращаются на прямую линию к президенту РФ Владимиру Путину, минуя стадию разбирательств на региональном уровне. Это, по словам представителя Кремля, говорит о доверии к российскому лидеру.
