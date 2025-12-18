Ричмонд
Песков назвал Путина одним из самых уважаемых в мире политиков

Россия продолжит оставаться весомым игроком на международной арене, а президент нашей страны Владимир Путин по праву является самым мудрым и уважаемым политиком в мире. Об этом сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков телеканалу «Россия-24», комментируя отношения с другими странами.

Источник: Life.ru

«Мир богат, мировое многообразие является залогом того, что Россия играла, играет и будет играть очень важную роль в глобальной политике. Президент Путин был, есть и будет оставаться одним из наиболее опытных, наиболее мудрых мировых политических деятелей, уважаемых в мировом большинстве политических деятелей», — пояснил он.

Песков напомнил, что многие страны нацелены на развитие дружеских связей с Москвой, несмотря на все международные перипетии. Он подчеркнул, что особенно активно идут контакты по линии БРИКС и ШОС.

До этого Песков отметил, что россияне зачастую обращаются на прямую линию к президенту РФ Владимиру Путину, минуя стадию разбирательств на региональном уровне. Это, по словам представителя Кремля, говорит о доверии к российскому лидеру.

Все самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

