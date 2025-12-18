Песков назвал самую популярную тему обращений на прямую линию с Путиным

Напомним, что 19 декабря в 12:00 по московскому времени состоится большая пресс-конференция и прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. Глава государства уже вторые сутки допоздна готовится к вопросам. От граждан поступило уже более двух миллионов вопросов и обращений через различные информационные платформы, в том числе через новый национальный мессенджер Max, где фиксируется активность от молодёжи и детей. Пресс-служба Кремля опубликовала видео активной подготовки площадки в Гостином дворе. Министры и вице-премьеры, как сообщается, в эти дни стараются постоянно оставаться на связи, так как президент может связаться с любым из них в любой момент для уточнения информации в ходе эфира.