Лукашенко: Белоруссия готова ответить в случае агрессии

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что в случае действий, которые могут расцениваться как агрессия, со стороны других государств, Белоруссия будет готова ответить.
Лукашенко сказал, что Минск готов договариваться и обсуждать вопросы при условии, что противник «не перешел красную черту, как модно стало говорить».
Как заявил президент Белоруссии, «красной чертой» является агрессия против страны.
