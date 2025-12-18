Ричмонд
Лукашенко: Белоруссия готова ответить в случае агрессии

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что в случае действий, которые могут расцениваться как агрессия, со стороны других государств, Белоруссия будет готова ответить.

Лукашенко сказал, что Минск готов договариваться и обсуждать вопросы при условии, что противник «не перешел красную черту, как модно стало говорить».

Как заявил президент Белоруссии, «красной чертой» является агрессия против страны.

