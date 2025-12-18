Лукашенко рассказал о задержании мерзавца, который ранил троих правоохранителей

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко, отвечая на вопросы после обращения с Посланием к народу и парламенту, рассказал о задержании мерзавца, который ранил троих правоохранителей, передает корреспондент БЕЛТА.
«Мы не придали гласности трехдневной давности задержание мерзавца, БЧБ-шника. Ликвидирован. Но ранил троих наших ребят. Все живы. Один тяжело ранен, двое полегче. Они защищали нас. Вот она, наша молодежь», — сказал глава государства.
Президент отметил в качестве позитивного факта, что отношение к правоохранителям в белорусском обществе стало намного лучше. «Я уже рад, что народ перестал вас критиковать и долбить, как было когда-то, — сказал Александр Лукашенко. — Они такие, как все мы. Это же наши дети. Поэтому, если вы бросаете в огород нашей милиции камень, помните, что это слепок с нашего общества. И что там разные люди. Есть патриоты, есть герои».-0-