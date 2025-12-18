Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков: Путин был и останется одним из самых уважаемых мировых политиков

Дмитрий Песков заявил, что Россия играла и будет играть важную роль в политике на глобальной арене.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин был и останется в числе самых уважаемых и мудрых политиков на мировой арене. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Путин был, есть и будет оставаться одним из наиболее опытных, наиболее мудрых мировых политических деятелей, уважаемых в мировом большинстве политических деятелей», — подчеркнул он.

Песков также заявил, что Россия всегда играла важную роль в глобальной политике и продолжит это делать. По словам пресс-секретаря президента РФ, большинство других стран заинтересовано в развитии дружественных отношений с Россией, взаимодействие развивается динамично.

Ранее KP.RU сообщал, что Владимир Путин вошел в топ-5 самых влиятельных людей Европы по версии издания Politico. Обозреватели отметили, что глава России остается единственным политиком, которого не может игнорировать никто на континенте.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше