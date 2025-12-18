Песков: Путин был и останется одним из самых уважаемых мировых политиков

Президент России Владимир Путин был и останется в числе самых уважаемых и мудрых политиков на мировой арене. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Путин был, есть и будет оставаться одним из наиболее опытных, наиболее мудрых мировых политических деятелей, уважаемых в мировом большинстве политических деятелей», — подчеркнул он.
Песков также заявил, что Россия всегда играла важную роль в глобальной политике и продолжит это делать. По словам пресс-секретаря президента РФ, большинство других стран заинтересовано в развитии дружественных отношений с Россией, взаимодействие развивается динамично.
Ранее KP.RU сообщал, что Владимир Путин вошел в топ-5 самых влиятельных людей Европы по версии издания Politico. Обозреватели отметили, что глава России остается единственным политиком, которого не может игнорировать никто на континенте.