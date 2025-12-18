«Мы не оставляли без ответа случаи гонения наших журналистов из европейских стран, в ответ мы всегда высылали их журналистов и будем так делать всегда», — констатировал спикер Кремля.
Песков добавил, что иностранная пресса по-прежнему представлена в России. Речь идёт о тех компаниях, которые пытаются хотя бы в какой-то степени освещать российскую точку зрения на события. Также пресс-секретарь российского лидера подтвердил, что в ходе «Итогов года с Владимиром Путиным» будут работать и журналисты из недружественных России стран.
Ранее Дмитрий Песков заявил, что после подключения мессенджера Max к проведению прямой линии президента Владимира Путина доля молодых людей среди обратившихся выросла на 10−15%, что стало беспрецедентным показателем для такого формата. Представитель Кремля назвал это главным позитивным и неожиданным результатом, подчеркнув, что платформа «дала молодёжь», которая ранее могла обходить подобные мероприятия стороной.
