Лукашенко сказал, что гарантирует в своих планах на 2030 год

Лукашенко раскрыл свои планы на 2030 год.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко после Послания белорусскому народу и парламенту на втором заседании VII Всебелорусского народного собрания, которое проходит во Дворце Республики в Минске 18 декабря, отвечая на вопрос руководителя общественного Центра законодательных инициатив, оппозиционного политика Анны Канопацкой, сказал, что гарантирует в своих планах на 2030 год.

Глава государства поинтересовался, обращаясь к Канопацкой:

— Ты все еще в оппозиции?

На это она ответила утвердительно. Анна Канопацкая предположила, что президент Беларуси догадался, что вопрос, прозвучавший о здоровье, был от нее:

— Очень приятно слышать, что вы в добром здравии. Это хорошая новость для ваших сторонников. И крепкий пинок ваши противникам.

Александр Лукашенко отреагировал на сказанное:

— Ты рада, что я здоров?

Канопацкая ответила утвердительно. И заявила, что ей будет очень приятно в 2030 году встретиться со здоровым, полным сил и опытным соперником.

— Гарантирую тебе! Я сказал, гарантирую, что буду здоров, а не соперничать с тобой, — уточнил президент Беларуси.

Кстати, собрали главное из выступления президента Беларуси: что сказал Александр Лукашенко в Послании к белорусскому народу и парламенту 18 декабря 2025.

Ранее Александр Лукашенко признался, что Господь его уберег от больницы: «Не валяюсь в ней».

Тем временем Лукашенко заявил, что «Орешник» уже находится в Беларуси и заступает на боевое дежурство.

