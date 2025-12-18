Лукашенко сказал, что гарантирует в своих планах на 2030 год

Президент Беларуси Александр Лукашенко после Послания белорусскому народу и парламенту на втором заседании VII Всебелорусского народного собрания, которое проходит во Дворце Республики в Минске 18 декабря, отвечая на вопрос руководителя общественного Центра законодательных инициатив, оппозиционного политика Анны Канопацкой, сказал, что гарантирует в своих планах на 2030 год.
Глава государства поинтересовался, обращаясь к Канопацкой:
— Ты все еще в оппозиции?
На это она ответила утвердительно. Анна Канопацкая предположила, что президент Беларуси догадался, что вопрос, прозвучавший о здоровье, был от нее:
— Очень приятно слышать, что вы в добром здравии. Это хорошая новость для ваших сторонников. И крепкий пинок ваши противникам.
Александр Лукашенко отреагировал на сказанное:
— Ты рада, что я здоров?
Канопацкая ответила утвердительно. И заявила, что ей будет очень приятно в 2030 году встретиться со здоровым, полным сил и опытным соперником.
— Гарантирую тебе! Я сказал, гарантирую, что буду здоров, а не соперничать с тобой, — уточнил президент Беларуси.
Кстати, собрали главное из выступления президента Беларуси: что сказал Александр Лукашенко в Послании к белорусскому народу и парламенту 18 декабря 2025.
Ранее Александр Лукашенко признался, что Господь его уберег от больницы: «Не валяюсь в ней».
Тем временем Лукашенко заявил, что «Орешник» уже находится в Беларуси и заступает на боевое дежурство.