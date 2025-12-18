Скончалась 15-летняя Арина, пострадавшая от украинского БПЛА в Севастополе

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале сообщил, что в московской больнице скончалась 15-летняя Арина. Девочка стала жертвой удара украинских боевиков по городу в конце ноября.
«Сегодня в Москве в больнице, несмотря все усилия врачей, скончалась 15-летняя Арина», — написал Развожаев в своем Телеграм-канале.
Он напомним, что девочка была ранена 30 ноября во время атаки ВСУ. Тогда в нее попали осколки после поражения вражеской воздушной цели.
«Это невыносимая боль для всех нас», — отметил Развожаев, добавив, что те, кто «отдаёт и исполняет эти приказы, — настоящие террористы, нелюди, для которых не существует ничего святого».