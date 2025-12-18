Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Скончалась 15-летняя Арина, пострадавшая от украинского БПЛА в Севастополе

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале сообщил, что в московской больнице скончалась 15-летняя Арина.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале сообщил, что в московской больнице скончалась 15-летняя Арина. Девочка стала жертвой удара украинских боевиков по городу в конце ноября.

«Сегодня в Москве в больнице, несмотря все усилия врачей, скончалась 15-летняя Арина», — написал Развожаев в своем Телеграм-канале.

Он напомним, что девочка была ранена 30 ноября во время атаки ВСУ. Тогда в нее попали осколки после поражения вражеской воздушной цели.

«Это невыносимая боль для всех нас», — отметил Развожаев, добавив, что те, кто «отдаёт и исполняет эти приказы, — настоящие террористы, нелюди, для которых не существует ничего святого».

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше