Лукашенко: у США не получится остановить Китай, но они могут с ним договориться

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. У Соединенных Штатов Америки не получится остановить Китай, но они могут с ним договориться. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в Послании белорусскому народу и парламенту, передает корреспондент БЕЛТА.

«Китайская Народная Республика — второй после России торговый партнер и сегодня абсолютный лидер в мире. Я сказал американцам давно еще: вы опоздали ровно на 25 лет и никакой Китай вы сегодня не остановите. Не в состоянии. С Китаем можно только договориться», — подчеркнул Президент.

Послание Президента на Всебелорусском народном собрании. Главные заявления Лукашенко.

По его словам, Китай никуда не торопится, работает спокойно, но идет к своей цели. «Это древнейшая цивилизация, к ней надо так и относиться. Никакими ракетам, никакими военными ударами ни наркотики, ни торговлю людьми не остановишь. Точно так и экономику», — обратил внимание глава государства. -0-

