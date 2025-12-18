Лукашенко: у США не получится остановить Китай, но они могут с ним договориться

«Китайская Народная Республика — второй после России торговый партнер и сегодня абсолютный лидер в мире. Я сказал американцам давно еще: вы опоздали ровно на 25 лет и никакой Китай вы сегодня не остановите. Не в состоянии. С Китаем можно только договориться», — подчеркнул Президент.