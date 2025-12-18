Ричмонд
Песков: в интересах России сделать так, чтобы весь мир слышал Путина

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Россия заинтересована в том, чтобы весь мир слышал, что говорит президент РФ Владимир Путин. Так пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал журналистам присутствие прессы из недружественных стран на «Итогах года».

Итоги года с Владимиром Путиным
Источник: РИА "Новости"

«Нам нужно заниматься своими делами и обеспечивать свои интересы. И в наших интересах сделать так, чтобы весь мир слышал, что говорит Путин. Поэтому их журналисты здесь», — отметил представитель Кремля.

