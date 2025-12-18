Глава СВР заявил о единственном канале, связывающем Россию и Европу

Отвечая на вопрос, фиксирует ли российская сторона больше здравого смысла в подходах спецслужб европейских стран, чем в действиях их политиков, Нарышкин отметил, что их позиции в целом совпадают. Глава СВР также пояснил, что взаимодействие по линии спецслужб выстроено не с одной структурой, а с несколькими европейскими ведомствами. Канал действует с разными странами и в разном объеме.