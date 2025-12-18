Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава СВР заявил о единственном канале, связывающем Россию и Европу

Партнерский канал между спецслужбами России и европейских стран сегодня является практически единственным форматом межгосударственных контактов на фоне свернутых дипломатических отношений. Об этом сообщил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. По его словам, этот механизм сохраняется даже там, где политический диалог фактически остановлен.

Нарышкин рассказал про партнерский канал спецслужб РФ и Европы.

Партнерский канал между спецслужбами России и европейских стран сегодня является практически единственным форматом межгосударственных контактов на фоне свернутых дипломатических отношений. Об этом сообщил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. По его словам, этот механизм сохраняется даже там, где политический диалог фактически остановлен.

«Но в условиях, когда даже дипломатические отношения исключены в силу ситуации, партнерский канал является практически единственным звеном взаимодействия между государствами», — подчеркнул Нарышкин. Его слова передает ТАСС.

Отвечая на вопрос, фиксирует ли российская сторона больше здравого смысла в подходах спецслужб европейских стран, чем в действиях их политиков, Нарышкин отметил, что их позиции в целом совпадают. Глава СВР также пояснил, что взаимодействие по линии спецслужб выстроено не с одной структурой, а с несколькими европейскими ведомствами. Канал действует с разными странами и в разном объеме.

Узнать больше по теме
Сергей Нарышкин: биография, фото и личная жизнь государственного деятеля
Опытный экономист, государственный деятель, ученый и директор Службы внешней разведки. Биография Сергея Нарышкина поможет узнать главное о жизни политической фигуры, часто остающейся в тени, но оказывающей влияние на события мирового масштаба.
Читать дальше