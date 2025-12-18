Глава СВР заявил о единственном канале, связывающем Россию и Европу

Нарышкин рассказал про партнерский канал спецслужб РФ и Европы.
Партнерский канал между спецслужбами России и европейских стран сегодня является практически единственным форматом межгосударственных контактов на фоне свернутых дипломатических отношений. Об этом сообщил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. По его словам, этот механизм сохраняется даже там, где политический диалог фактически остановлен.
«Но в условиях, когда даже дипломатические отношения исключены в силу ситуации, партнерский канал является практически единственным звеном взаимодействия между государствами», — подчеркнул Нарышкин. Его слова передает ТАСС.
Отвечая на вопрос, фиксирует ли российская сторона больше здравого смысла в подходах спецслужб европейских стран, чем в действиях их политиков, Нарышкин отметил, что их позиции в целом совпадают. Глава СВР также пояснил, что взаимодействие по линии спецслужб выстроено не с одной структурой, а с несколькими европейскими ведомствами. Канал действует с разными странами и в разном объеме.