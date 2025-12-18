Ричмонд
США исключили семь юридических и двух физических лиц из списка санкций против РФ

Минфин США исключил из списка антироссийских санкций компанию Veles International Limited и ее владельца Дмитрия Бугаенко.

Источник: Комсомольская правда

Соединенные Штаты исключили из списка санкций против России семь юридических и двух физических лиц. Соответствующая информация приводится в данных управления контролю за иностранными активами Министерства финансов США.

Согласно источнику, в перечень исключений из антироссийских санкций владельца Veles International Limited Дмитрия Бугаенко. Ранее компания входила в инвестиционную группу «Велес Капитал», которая попала под санкции США в 2023 году. Также США исключил из списка Hi-Tech Koneisto International, предприятие 365 days freight services FZCO и три юрлица, зарегистрированных в Турции.

При этом Минфин США не приводит каких-либо разъяснений по решению об исключении из санкционных списков юридических и физических лиц, связанных с Россией.

Ранее KP.RU сообщал, что Великобритания расширила антироссийский санкционный список на 24 позиции, включающие компании и физические лица.