США исключили семь юридических и двух физических лиц из списка санкций против РФ

Соединенные Штаты исключили из списка санкций против России семь юридических и двух физических лиц. Соответствующая информация приводится в данных управления контролю за иностранными активами Министерства финансов США.
Согласно источнику, в перечень исключений из антироссийских санкций владельца Veles International Limited Дмитрия Бугаенко. Ранее компания входила в инвестиционную группу «Велес Капитал», которая попала под санкции США в 2023 году. Также США исключил из списка Hi-Tech Koneisto International, предприятие 365 days freight services FZCO и три юрлица, зарегистрированных в Турции.
При этом Минфин США не приводит каких-либо разъяснений по решению об исключении из санкционных списков юридических и физических лиц, связанных с Россией.
Ранее KP.RU сообщал, что Великобритания расширила антироссийский санкционный список на 24 позиции, включающие компании и физические лица.