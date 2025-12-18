DPA: Мерц предложил использовать для помощи Киеву замороженные активы РФ в ФРГ

Фридрих Мерц предложил использовать российские активы, замороженные в ФРГ, для поддержки Украины, утверждает агентство DPA.
Мерц, по информации издания, хочет использовать активы для предоставления Украине кредитов, сумма которых за два года может достигнуть 90 миллиардов евро.
Как российские, так и многие иностранные политики и эксперты неоднократно заявляли, что конфискация активов РФ стала бы противозаконным шагом, за которым последует ответ России.
