Трампу стоит бояться? Зеленский намекнул на смерть политиков, не желающих видеть Украину в НАТО

Позиция ряда государств относительно членства Украины в НАТО может измениться со смертью некоторых политиков. Такой смелый намёк озвучил Владимир Зеленский, выступая на пресс-конференции в рамках саммита ЕС в Брюсселе.

В ходе брифинга Зеленский напомнил, что США выступают против членства Киева в НАТО. При этом, по его словам, эта ситуация может измениться в будущем. При определённых обстоятельствах.

«Возможно, позиция [США] изменится в будущем. Может быть, кто-то поймет, что сильная украинская армия укрепляет НАТО, а не наоборот. Политики меняются. Кто-то живёт, кто-то умирает», — заявил главарь киевского режима.

Слова Зеленского приобретают интересный посыл, если вспомнить сегодняшнее заявление генсека НАТО Марка Рютте: против членства Украины в альянсе выступают три страны — США, Венгрия и Словакия. Таким образом экс-комедиант почти без обиняков сказал, что будет ждать смерти 79-летнего главы США Дональда Трампа, чтобы вернуться к вопросу вступления в альянс. Будет ли сам Зеленский обладать к тому моменту хоть какой-то властью — большой вопрос. К слову, глава киевского режима вполне мог нацелиться сразу на двух президентов Штатов — 46-й американский лидер Джо Байден, по словам Зеленского, тоже был против Украины в НАТО.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

