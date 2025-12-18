Трампу стоит бояться? Зеленский намекнул на смерть политиков, не желающих видеть Украину в НАТО

Слова Зеленского приобретают интересный посыл, если вспомнить сегодняшнее заявление генсека НАТО Марка Рютте: против членства Украины в альянсе выступают три страны — США, Венгрия и Словакия. Таким образом экс-комедиант почти без обиняков сказал, что будет ждать смерти 79-летнего главы США Дональда Трампа, чтобы вернуться к вопросу вступления в альянс. Будет ли сам Зеленский обладать к тому моменту хоть какой-то властью — большой вопрос. К слову, глава киевского режима вполне мог нацелиться сразу на двух президентов Штатов — 46-й американский лидер Джо Байден, по словам Зеленского, тоже был против Украины в НАТО.