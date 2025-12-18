Ричмонд
В Белом доме начался закрытый брифинг по вопросам разведки

В Белом доме начался закрытый брифинг американской разведки для президента США Дональда Трампа.

Источник: Аргументы и факты

В Белом доме начался закрытый брифинг американской разведки для президента США Дональда Трампа.

Брифинг проходит на фоне недавнего заявления Трампа о признании венесуэльского правительства «иностранной террористической организацией» и о введении полной блокировки всех подсанкционных нефтяных танкеров, направляющихся в Венесуэлу и из неё.

18 декабря утром Трамп выступил с обращением к нации, однако не упомянул о растущей напряжённости вокруг Венесуэлы. При этом американский журналист Такер Карлсон предполагал, что в ходе этого обращения Трамп мог объявить о начале войны против Венесуэлы, добавив, что представители Конгресса уже были уведомлены о возможном конфликте.

16 декабря вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес сообщила о намерении вынести на обсуждение в ООН вопрос требований Трампа о передаче США венесуэльских ресурсов. Она охарактеризовала формулировки американского лидера как «интервенционистские и колониалистские».

Напомним, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия видит нарастание напряжённости вокруг Венесуэлы и призывает страны региона к сдержанности.

