Песков рассказал о возможностях ИИ при обработке обращений россиян к Путину

По его словам, искусственный интеллект помогает проводить анализ поступающих от россиян вопросов и создавать общую картину. В беседе с радио «Маяк» Песков пояснил, что уже зарегистрировано свыше двух миллионов обращений, а значит разобрать их за пару недель физически невозможно, поэтому ИИ анализирует заявки и группирует их, тем более что нейросеть постоянно обучается и развивается, облегчая человеческий труд.