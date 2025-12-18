Песков рассказал о возможностях ИИ при обработке обращений россиян к Путину

«Система развивается, и она очень помогает. В этом, собственно и призвание ИИ. Это не цель, чтобы он работал за нас, это невозможно», — сказал Песков.
По его словам, искусственный интеллект помогает проводить анализ поступающих от россиян вопросов и создавать общую картину. В беседе с радио «Маяк» Песков пояснил, что уже зарегистрировано свыше двух миллионов обращений, а значит разобрать их за пару недель физически невозможно, поэтому ИИ анализирует заявки и группирует их, тем более что нейросеть постоянно обучается и развивается, облегчая человеческий труд.
Песков добавил, что в 2026 году искусственный интеллект «научится» перенаправлять обращения граждан в профильные ведомства для быстрого решения проблем, сейчас вся подобная рассылка ведётся вручную.
Напомним, что 19 декабря в 12:00 по московскому времени состоится большая пресс-конференция и прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. От граждан поступило уже более двух миллионов вопросов и обращений через различные информационные платформы, в том числе через новый национальный мессенджер Max, где фиксируется активность от молодёжи и детей. Основная тема писем и звонков россиян — социальное обеспечение.
