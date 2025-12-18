Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков рассказал о возможностях ИИ при обработке обращений россиян к Путину

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заверил журналистов, что искусственный интеллект никогда не должен работать вместо человека, так как его функция — лишь помогать. Так он ответил на вопрос о применении технологий ИИ во время обработки обращений граждан, поступающих на прямую линию президенту Владимиру Путину.

Источник: Life.ru

«Система развивается, и она очень помогает. В этом, собственно и призвание ИИ. Это не цель, чтобы он работал за нас, это невозможно», — сказал Песков.

По его словам, искусственный интеллект помогает проводить анализ поступающих от россиян вопросов и создавать общую картину. В беседе с радио «Маяк» Песков пояснил, что уже зарегистрировано свыше двух миллионов обращений, а значит разобрать их за пару недель физически невозможно, поэтому ИИ анализирует заявки и группирует их, тем более что нейросеть постоянно обучается и развивается, облегчая человеческий труд.

Песков добавил, что в 2026 году искусственный интеллект «научится» перенаправлять обращения граждан в профильные ведомства для быстрого решения проблем, сейчас вся подобная рассылка ведётся вручную.

Напомним, что 19 декабря в 12:00 по московскому времени состоится большая пресс-конференция и прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. От граждан поступило уже более двух миллионов вопросов и обращений через различные информационные платформы, в том числе через новый национальный мессенджер Max, где фиксируется активность от молодёжи и детей. Основная тема писем и звонков россиян — социальное обеспечение.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше