Песков анонсировал большое число зарубежных поездок Путина в 2026 года

«График, я уверен, и в следующем году будет не менее активным», — сказал представитель Кремля в эфире телеканала «Россия 24».
В 2025 году Путин посетил семь стран — Белоруссию, США, Китай, Таджикистан, Кыргызстан, Индию и Туркменистан.
Напомним, 12 декабря президент завершил поездку в Туркменистан. В ходе визита российский лидер провёл встречи с главой страны Сердаром Бердымухамедовым, иранским президентом Масудом Пезешкианом, а также турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.
