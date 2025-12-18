Ричмонд
Песков анонсировал большое число зарубежных поездок Путина в 2026 года

Президент России Владимир Путин совершит много зарубежных поездок в 2026 году. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Источник: Life.ru

«График, я уверен, и в следующем году будет не менее активным», — сказал представитель Кремля в эфире телеканала «Россия 24».

В 2025 году Путин посетил семь стран — Белоруссию, США, Китай, Таджикистан, Кыргызстан, Индию и Туркменистан.

Напомним, 12 декабря президент завершил поездку в Туркменистан. В ходе визита российский лидер провёл встречи с главой страны Сердаром Бердымухамедовым, иранским президентом Масудом Пезешкианом, а также турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

