Стоимость золота впервые в истории превысила $4400 за унцию

Февральские фьючерсы на драгоценный металл на торгах 18 декабря достигли отметки в $4407,7 за унцию. Таким образом, с начала года золото подорожало более чем на 65%.

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Биржевая стоимость золота впервые в истории превысила $4400 за тройскую унцию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные торговой биржи Comex.

Ранее также цена фьючерса на серебро с поставкой в марте 2026 года обновила исторический максимум, превысив $67 за тройскую унцию. С начала года стоимость серебра выросли более чем на 126%.-0-