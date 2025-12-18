Ричмонд
Лукашенко: для меня белорусский народ — это самый сильный и мужественный народ

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский народ — это самый сильный и мужественный народ. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил в Послании белорусскому народу и парламенту, передает корреспондент БЕЛТА.

«Для меня белорусский народ — это самый сильный, мужественный народ. Потому что я его Президент и для меня главное отстаивать эти интересы», — сказал Александр Лукашенко.

Он обратил внимание, что мир стал иным и к нему надо приспособиться. «Да, я говорю о каких-то прорывных направлениях, но всегда здесь держу (в уме. — Прим. БЕЛТА): приспособиться, пережить это время, по-белорусски, “памяркоўна”, спокойно. Умных людей у нас больше чем надо. Надо просто встряхнуться. Надо понимать, что за нас наши проблемы никто не решит», — подчеркнул Президент. -0-

