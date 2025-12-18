Почему Беларуси невыгодна эскалация конфликта в Украине? Лукашенко ответил на вопрос, приведя инсайд

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко, отвечая на вопросы после Послания белорусскому народу и парламенту, объяснил, почему Беларуси невыгодно продолжение и эскалация конфликта в Украине, передает корреспондент БЕЛТА.
Было отмечено, что в отдельных средствах массовой информации (прежде всего западных) звучит точка зрения о том, что Беларуси и главе белорусского государства невыгодно окончание конфликта в Украине. Аналогичные инсинуации звучат и в адрес военно-политического руководства Беларуси.
Лукашенко об отношениях с Литвой: пытаюсь избежать любых шагов по эскалации ситуации в политике, дипломатии, экономике Лукашенко — гражданам: какой будет Беларусь — зависит только от нас Лукашенко: нам войны не надо, наше счастье в мирной жизни.
Александр Лукашенко, отвечая на вопрос о том, почему Беларуси невыгодна эскалация конфликта в Украине, поделился одним инсайдом. Совсем недавно украинцы предупредили белорусскую сторону по определенным каналам спецслужб о том, что на территорию Беларуси залетел беспилотник. При этом украинцы предложили сбивать БПЛА над белорусской территорией. Глава государства предупредил, что это будет иметь далеко идущие последствия.
«Российские беспилотники (РЭБ, системы радиоэлектронной борьбы работают) залетают на нашу территорию, где-то падают, где-то летят на запад Украины. И украинцы же это видят, это не проблема. И они нас предупредили: “Вы передайте Президенту, что мы будем сбивать беспилотники на вашей территории”. Тертель (председатель КГБ Иван Тертель. — Прим. БЕЛТА) мне докладывал. Я говорю: “Ты передай, пожалуйста, им, что это будет иметь далеко идущие последствия”. Что значит сбивать на нашей территории?» — заявил Александр Лукашенко.
При этом, отметил он, в Беларусь залетают в том числе и украинские беспилотники. «Через Польшу, Литву или Латвию к нам залетел какой-то, по-моему, украинский (беспилотник. — Прим. БЕЛТА). Это уже нормально. Что российский залетит, одурманенный средствами радиоэлектронной борьбы, что украинский — это норма. Мы им это довели: “Ребята, над нами летают не только российские, но и украинские беспилотники”, — подчеркнул глава государства.
«Я это говорю, чтобы вы понимали, какой поворот может произойти. Военные Украины понимают, что любой летящий беспилотник под воздействием систем радиоэлектронной борьбы может поменять направление? Поэтому вы (украинские военные. — Прим. БЕЛТА) этого не делайте, потому что вы вынудите нас отвечать. Наши спецслужбы мой сигнал передали. Тогда они говорят: “Факты!” Отправил им эти факты — тишина, поняли», — добавил Александр Лукашенко.
/Будет дополнено/.-0-