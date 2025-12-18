Почему Беларуси невыгодна эскалация конфликта в Украине? Лукашенко ответил на вопрос, приведя инсайд

«Российские беспилотники (РЭБ, системы радиоэлектронной борьбы работают) залетают на нашу территорию, где-то падают, где-то летят на запад Украины. И украинцы же это видят, это не проблема. И они нас предупредили: “Вы передайте Президенту, что мы будем сбивать беспилотники на вашей территории”. Тертель (председатель КГБ Иван Тертель. — Прим. БЕЛТА) мне докладывал. Я говорю: “Ты передай, пожалуйста, им, что это будет иметь далеко идущие последствия”. Что значит сбивать на нашей территории?» — заявил Александр Лукашенко.