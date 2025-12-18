Лукашенко сказал, что жена Мелания — самое сильное оружие, которое есть у Трампа

После Послания белорусскому народу и парламенту президент Беларуси Александр Лукашенко назвал самое сильное оружие президента США Дональда Трампа.
Белорусский лидер рассказал, что на переговорах со спецпосланником США Джоном Коулом он попросил спросить у американского лидера, почему Дональд Трамп не использует самое сильное оружие, которое у него есть.
— Он повернулся, на меня смотрит: «Это какое?» — рассказал Лукашенко реакцию Коула.
— Я говорю: «Меланию Трамп. Она же наш человек, славянка со Словении. Она много понимает и в украинском конфликте, и в Беларуси, надо ее использовать в этом плане», — рассказал диалог белорусский лидер.
И добавил, что в ответ Коул посмотрел на него и хмыкнул. А после, глава республики, как признался, стал переживать, чтобы Трамп из-за ревности вообще не разорвал отношения с Беларусью.
— Я им предложил, и при том серьезно предложил, чтобы Меланья больше ввязывалась в решение политических вопросов, — констатировал белорусский президент.
Напомним, что не так давно президент Беларуси Александр Лукашенко передал подарок первой паре США Дональду и Мелании Трамп.
Вот, что еще сказал Александр Лукашенко в Послании к белорусскому народу и парламенту 18 декабря 2025: собрали главное из выступления президента Беларуси.
В частности, глава республики заявил, что среди беглых за границей сотни агентов Беларуси.
А еще в Послании глава республики назвал себя уходящим президентом.