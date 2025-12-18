Лукашенко: школьники должны заниматься общественно полезным трудом, особенно городские

Александр Лукашенко демонстрирует это и личным примером, в частности, высаживает деревья, в том числе у себя на малой родине. «Я даже лично стараюсь делать все, чтобы дети были заняты. Мои дети так воспитывались. Даже президентский сын прекрасно делает все то, что делаю я. Даже траву косит. Поэтому — надо работать. Если физическим трудом ты в школе, в молодости не занимаешься, с тебя толку не будет», — уверен он.