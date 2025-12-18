Лукашенко: школьники должны заниматься общественно полезным трудом, особенно городские

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Школьники должны заниматься общественно полезным трудом, особенно городские. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 18 декабря, отвечая на вопросы после обращения с Посланием к белорусскому народу и парламенту на втором заседании VII ВНС, передает корреспондент БЕЛТА.
Главу государства спросили про его отношение к принятым в учреждениях образования мерам по ограничению использования мобильных телефонов и привлечению детей к некоторым видам общественно полезной деятельности, труду.
«Копейку какую-то студентам можно платить». Лукашенко предложил подумать над мотивацией к обучению на производстве Лукашенко ориентирует образование на подготовку кадров новой формации.
«Все начинается отсюда — от труда. Если это главное качество — качество трудиться — мы, белорусы, потеряем — хана нам. Поэтому надо это сберечь, — подчеркнул глава государства. — Никто не говорит, что надо корячиться с утра до вечера на участках. Но два-три часа поработать можно? Можно. В коллективе — это объединяет, сплачивает».
Особенно важно вовлекать в активную деятельность молодежь, школьников, прививая им умение трудиться на земле. «Чтобы дети понимали, что не в телефонах и интернете яблоки и картошка растут, а вот тут», — заметил Президент.
Александр Лукашенко демонстрирует это и личным примером, в частности, высаживает деревья, в том числе у себя на малой родине. «Я даже лично стараюсь делать все, чтобы дети были заняты. Мои дети так воспитывались. Даже президентский сын прекрасно делает все то, что делаю я. Даже траву косит. Поэтому — надо работать. Если физическим трудом ты в школе, в молодости не занимаешься, с тебя толку не будет», — уверен он.
«Я однозначно за это и настаиваю, чтобы школьники, не говоря уже о более взрослых детях, занимались трудом», — подчеркнул Президент. -0-