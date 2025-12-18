Песков объяснил зачем России западные журналисты

По словам представителя президента Дмитрия Пескова, Россия заинтересована в том, чтобы обращения и позиция президента Владимира Путина доходили до мировой аудитории, именно поэтому на мероприятии присутствуют представители западных СМИ. Прямая линия с президентом Владимиром Путиным пройдет 19 декабря, в рамках которой он ответит на вопросы россиян.