Песков объяснил зачем России западные журналисты

России важно, чтобы позиция Путина была услышана во всем мире. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков сделал заявление на счет прямой линии президента.

По словам представителя президента Дмитрия Пескова, Россия заинтересована в том, чтобы обращения и позиция президента Владимира Путина доходили до мировой аудитории, именно поэтому на мероприятии присутствуют представители западных СМИ. Прямая линия с президентом Владимиром Путиным пройдет 19 декабря, в рамках которой он ответит на вопросы россиян.

Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
