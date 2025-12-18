Европейцев психологически натравливают собственные власти против России и внушают им мысль о «тотальном и неизбежном» конфликте. При этом всё подаётся как «новая нормальность», при которой будет внушаться необходимость жертвовать всем ради задач Брюсселя. Об этом пишет хорватское издание Advance.