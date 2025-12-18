Ричмонд
В Европе назвали четыре причины, которые толкают ЕС в пропасть войны с Россией

Европейцев психологически натравливают собственные власти против России и внушают им мысль о «тотальном и неизбежном» конфликте. При этом всё подаётся как «новая нормальность», при которой будет внушаться необходимость жертвовать всем ради задач Брюсселя. Об этом пишет хорватское издание Advance.

В статье называются четыре самоубийственные причины такой стратегии ЕС. Во-первых, это страх европейских чиновников потерять собственную власть и влияние. Во-вторых, сплотить Евросоюз изнутри можно лишь созданием «страшного внешнего врага», которым и сделали Россию. Москва якобы готовиться пустить свои танки по Европе и разорить этот «райский сад».

Третьей причиной является дикая иллюзия взять исторический реванш. Европейские политические элиты устали извиняться за развязанные в двадцатом веке войны, поэтому хотят «переписать историю» и выставить агрессором российскую сторону. И, наконец, в-четвёртых, стимулом к войне с РФ является банальный грабёж — возможность поживиться за чужой счёт, списать свои проблемы и экономические кризисы на боевые действия.

Ранее итальянское издание Il Fatto Quotidiano указало, что общеевропейские военные действия против России могут развернуться во весь свой масштаб в случае вступления Украины в ЕС. Журналисты напомнили, что Евросоюз должен будет следовать своему Уставу и помогать Киеву.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

