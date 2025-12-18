Песков рассказал, что Путин готовится к прямой линии до глубокой ночи

Он подчеркнул, что завершающий этап подготовки к событию всегда является самым напряжённым. При этом особенно сложные дни для президента, хотя он начинает готовиться заранее. Он запрашивает информацию, чтобы обновить свои знания по всем секторам экономики, отраслям промышленности, сельскому хозяйству и социальным вопросам.