Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин активно готовится к совмещённой прямой линии и большой пресс-конференции. По его словам, он готовится до глубокой ночи. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Россия-24».
Представитель Кремля отметил, что работа ведётся в напряжённом режиме. Вчера глава государства закончил подготовку к прямой линии в начале третьего утра.
Он подчеркнул, что завершающий этап подготовки к событию всегда является самым напряжённым. При этом особенно сложные дни для президента, хотя он начинает готовиться заранее. Он запрашивает информацию, чтобы обновить свои знания по всем секторам экономики, отраслям промышленности, сельскому хозяйству и социальным вопросам.
По словам Песков, в голове Путина хранится множество цифр. Глава государства помнит все данные и постоянно обновляет их по мере поступления новой статистики.
Пресс-секретарь президента подчеркнул, что кремлёвская команда заранее пытается предсказать, какие темы могут быть подняты, основываясь на опыте предыдущих прямых линий и пресс-конференций.
Напомним, что информационный ресурс «Итоги года с Владимиром Путиным» добавлен в «белый список» сайтов, которые доступны при ограничениях на мобильный интернет.
Программа «Итоги года с Владимиром Путиным», в которой будет большая пресс-конференция и прямая линия президента, будет транслироваться 19 декабря в 12:00 мск. В этом году, как и в следующем, расшифровкой обращений на прямую линию занимается компания GigaChat.