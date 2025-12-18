Лукашенко о ситуации в спорте: «пока кувыркаемся»

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко в Послании белорусскому народу и парламенту высказался о ситуации в отечественном спорте, передает корреспондент БЕЛТА.
«В спорте пока кувыркаемся. Мой лозунг — обыгрывайте россиян. Никто же не мешает. Биатлонисты наши бегают как надо, стреляют — выигрывают. Хоккеисты то выиграют, то проиграют, но вроде бы ничего. А остальные, кроме батутистов? Ну это мы с Ковальчуком (министр спорта и туризма Сергей Ковальчук. — Прим. БЕЛТА) разберемся», — сказал Александр Лукашенко.
Говоря о сфере культуры, глава государства отметил, что сделано уже немало. Восстанавливаются исторические объекты, проводятся различные фестивали. При этом Александр Лукашенко считает, что вопрос не в количестве, а в качестве. То есть вместо организации новых фестивалей лучше сделать более качественными уже существующие. «Это будет для нас вопрос вопросов», — подчеркнул Президент.
«Все у нас есть для того, чтобы жить, работать. Нормально работать. Только чаще надо смотреться в зеркало. Не надо кивать на других, ведь от этого лучше не станет», — заметил глава государства. -0-