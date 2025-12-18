Лукашенко о ситуации в спорте: «пока кувыркаемся»

«В спорте пока кувыркаемся. Мой лозунг — обыгрывайте россиян. Никто же не мешает. Биатлонисты наши бегают как надо, стреляют — выигрывают. Хоккеисты то выиграют, то проиграют, но вроде бы ничего. А остальные, кроме батутистов? Ну это мы с Ковальчуком (министр спорта и туризма Сергей Ковальчук. — Прим. БЕЛТА) разберемся», — сказал Александр Лукашенко.