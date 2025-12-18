Лукашенко советовал Трампу использовать в решении международных вопросов его «самое сильное оружие»

«В последний раз я Джону Коулу (спецпосланник США по Беларуси. — Прим. БЕЛТА) сказал: “Ты передай Трампу, почему вы не используете самое сильное оружие, которое у него есть? Мелания Трамп”. Она же наш человек, она славянка — со Словении. Она многое могла бы и в украинском конфликте, и в Беларуси. Надо ее использовать в этом плане, — рассказал Президент. — Я им предложил. Притом серьезно предложил, чтобы Мелания больше ввязывалась в решение политических вопросов. Думаю, для Трампа это было бы неплохо. Не только Кушнера привлекать к решению — в Газе, в украинском конфликте — немало же сделал, откровенно говоря. Не только Кушнера, но и Меланию надо привлекать».-0-