Лукашенко советовал Трампу использовать в решении международных вопросов его «самое сильное оружие»

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко приглашал Джареда Кушнера и его семью — зятя Президента США Дональда Трампа — в Беларусь, а Меланию Трамп советовал больше задействовать в решении международных вопросов. Об этом он заявил, отвечая на вопросы после Послания белорусскому народу и парламенту, передает корреспондент БЕЛТА.
Главе государства был задан вопрос, не стоит ли заняться репатриацией в Беларусь граждан, имеющих белорусские корни. «Может быть, начнем с того, что воспользуемся вашими хорошими отношениями с американским президентом и пригласим семью его зятя Джареда Кушнера, который имеет белорусские корни, в преддверии значимого для еврейского народа праздника. Для того чтобы они посетили свои родовые места», — предложила оппозиционный политик Анна Канопацкая.
Лукашенко о переговорах с США: все идет к «большой сделке», что мы с Трампом встретимся и договоримся Лукашенко о диалоге с США: порой жесткий и упорный, но это переговоры сильного с сильным.
«Сколько бы я ни старался, репатриировать Кушнера в Беларусь у меня вряд ли получится, — с долей юмора ответил Александр Лукашенко. — Я обязательно буду стараться. Если откровенно, я приглашал через Александра Генриховича (премьер-министр Беларуси Александр Турчин. — Прим. БЕЛТА). Он у нас оттуда (предки Джареда Кушнера из Новогрудского района. — Прим. БЕЛТА). Мы приглашали американского посла во Франции. Это отец Кушнера — Чарльз. Мы и его приглашали, поддерживаем с ним отношения, он откликается, мы разговариваем. То же самое и с Кушнером. Ну, как-то или не дошел до них сигнал. Но при встрече с Трампом я обязательно от твоего имени ему об этом напомню».
«В последний раз я Джону Коулу (спецпосланник США по Беларуси. — Прим. БЕЛТА) сказал: “Ты передай Трампу, почему вы не используете самое сильное оружие, которое у него есть? Мелания Трамп”. Она же наш человек, она славянка — со Словении. Она многое могла бы и в украинском конфликте, и в Беларуси. Надо ее использовать в этом плане, — рассказал Президент. — Я им предложил. Притом серьезно предложил, чтобы Мелания больше ввязывалась в решение политических вопросов. Думаю, для Трампа это было бы неплохо. Не только Кушнера привлекать к решению — в Газе, в украинском конфликте — немало же сделал, откровенно говоря. Не только Кушнера, но и Меланию надо привлекать».-0-