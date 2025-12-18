Глава Белоруссии Лукашенко назвал себя «уходящим» президентом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что считает себя «уходящим» главой государства и не намерен перекладывать проблемы, возникшие за время его руководства страной, на будущие поколения.
По словам белорусского лидера, каждое поколение должно самостоятельно решать стоящие перед ним задачи. Он подчеркнул, что проблемы нынешнего периода должны быть решены нынешними руководителями.
«Я уходящий президент, я часто об этом говорю. Я не хочу, чтобы проблемы, которые возникли в период руководством мною страной, были переложены на новые поколения», — отметил Лукашенко, отвечая на вопросы делегатов VII Всебелорусского народного собрания.
Ранее Лукашенко заявил о достигнутой договоренности с президентом России Владимиром Путиным о закупке российских самолетов.