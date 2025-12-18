Глава Белоруссии Лукашенко назвал себя «уходящим» президентом

«Я уходящий президент, я часто об этом говорю. Я не хочу, чтобы проблемы, которые возникли в период руководством мною страной, были переложены на новые поколения», — отметил Лукашенко, отвечая на вопросы делегатов VII Всебелорусского народного собрания.