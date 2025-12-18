Лукашенко считает, что шанс на мир для Украины «близок как никогда».
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что мирные соглашения по Украине «близки как никогда» и предупредил о риске утраты украинской государственности при отказе от переговоров с Россией. Об этом белорусский лидер сообщил, обращаясь с посланием к народу и парламенту.
По словам Лукашенко, Минск уже потратил значительные усилия, чтобы не допустить возможного удара Украины по территории Белоруссии. «Мирные соглашения по Украине близки как никогда. Зеленский должен понимать, что может потерять всю Украину, если не договорится с Россией», — заявил Лукашенко.