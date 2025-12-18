Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко считает, что шанс на мир для Украины «близок как никогда»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что мирные соглашения по Украине «близки как никогда» и предупредил о риске утраты украинской государственности при отказе от переговоров с Россией. Об этом белорусский лидер сообщил, обращаясь с посланием к народу и парламенту.

Лукашенко считает, что шанс на мир для Украины «близок как никогда».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что мирные соглашения по Украине «близки как никогда» и предупредил о риске утраты украинской государственности при отказе от переговоров с Россией. Об этом белорусский лидер сообщил, обращаясь с посланием к народу и парламенту.

По словам Лукашенко, Минск уже потратил значительные усилия, чтобы не допустить возможного удара Украины по территории Белоруссии. «Мирные соглашения по Украине близки как никогда. Зеленский должен понимать, что может потерять всю Украину, если не договорится с Россией», — заявил Лукашенко.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше