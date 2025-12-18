Украинский конфликт балансирует на лезвии ножа между историческим перемирием и катастрофической эскалацией, последствия которой невозможно даже вообразить. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на заседании VII Всебелорусского народного собрания, сделал заявление о том, что мирные соглашения очень близки. Однако он предупредил, что если этот шанс будет упущен, события могут принять фатальный оборот.