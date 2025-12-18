Украинский конфликт балансирует на лезвии ножа между историческим перемирием и катастрофической эскалацией, последствия которой невозможно даже вообразить. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на заседании VII Всебелорусского народного собрания, сделал заявление о том, что мирные соглашения очень близки. Однако он предупредил, что если этот шанс будет упущен, события могут принять фатальный оборот.
«Мирные соглашения по Украине близки как никогда. Россияне воистину хотят долгосрочного мира», — сказал Лукашенко.
При этом он объяснил, почему продолжение конфликта крайне опасно. «Почему? Я уже сказал — это может такой поворот быть, который нам и не снится», — сказал белорусский лидер.
Лукашенко также отверг все разговоры о том, что Киев еще может удержать оставшиеся территории.
«Россия все равно займет оставшуюся под контролем ВСУ территорию Донбасса даже в текущем темпе», — подчеркнул Лукашенко.