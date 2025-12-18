Ричмонд
Лукашенко рассказал, о чем часто говорит с Путиным

Лукашенко заявил о важности решения украинского вопроса мирным путем.

Источник: Комсомольская правда

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, о чем часто говорит с главой России Владимиром Путиным. Как сообщает Telegram-канал «Пул Первого», лидеры стран часто обсуждают благо, которые принесет государствам мирное урегулирование конфликта на Украине.

«Только мирное решение украинского вопроса для нас благо. Мы часто с Путиным об этом разговариваем, без нас Украина тоже не обойдется», — заявил Лукашенко.

Президент Белоруссии подчеркнул важность решения украинского кризиса мирным путем. По словам главы республики, ни Европа, ни США не будут работать на Украине для восстановления страны без огромной выгоды для них самих.

Ранее KP.RU сообщал, что Россия выступает за решение украинского конфликта мирными средствами. Как заявлял Владимир Путин, особую важность имеет устранение первопричин кризиса на Украине и обеспечение безопасности РФ на длительную историческую перспективу.

