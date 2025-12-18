Лукашенко заявил про контроль за миграцией в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко после Послания белорусскому народу и парламенту на втором заседании VII Всебелорусского народного собрания, которое проходит во Дворце Республики в Минске 18 декабря, отвечая на вопросы, заявил про контроль за мигрантами в Беларуси.
Глава государства отметил, что в Беларусь, в основном, хотят приехать из постсоветских стран:
— Туркмены, таджики, казахи, россияне к нам приезжают. Но это наши люди.
Он привел пример. Так, одному из белорусских хозяйств нужно 12 человек. Александр Лукашенко отметил, что в Узбекистане есть посольство Беларуси и посол должен одобрить, проверить, а затем отправить в страну.
— Прежде всего, этот руководитель берет к себе людей, заключает с ними договор и несет ответственность перед Кубраковым (министр внутренних дел Иван Кубраков. — Ред), а Кубраков перед президентом за эту миграцию. Главное — не то, что они к нам приедут, а чтобы мы учет вели… Не допустить бесконтрольной миграции, — заявил президент Беларуси.
Кстати, собрали главное из выступления президента Беларуси: что сказал Александр Лукашенко в Послании к белорусскому народу и парламенту 18 декабря 2025.
Ранее глава Администрации президента Дмитрий Крутой озвучил точное число трудовых мигрантов в Беларуси.
Тем временем Крутой высказался про нехватку кадров в Беларуси.