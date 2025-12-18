Ричмонд
Лукашенко: Зеленский должен отдавать себе отчет, что может потерять всю Украину

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Владимир Зеленский должен понимать необходимость договориться с Россией.

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Владимир Зеленский должен понимать необходимость договориться с Россией. Лукашенко сказал, что если договоренности достигнуть не получится, Зеленский может потерять всю Украину.

ВС РФ займут всю территорию Донбасса вне зависимости от того, изменится ли темп, в котором российские войска продвигаются, заявил президент Белоруссии.

Лукашенко также заявил, что хотел бы завершения украинского конфликта.

Читайте материал «Американцы, согласно опросу, считают, что Трамп выходит за рамки полномочий».

