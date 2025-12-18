Лукашенко назвал топ-10 приоритетных направлений и задач в экономике на пятилетку

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко во время обращения с Посланием к белорусскому народу и парламенту на заседании ВНС обозначил топ-10 приоритетных направлений в экономике и задач, которые предстоит решить в ближайшей перспективе, передает корреспондент БЕЛТА.
«Цели, которые мы определяем как главные, — это всегда ответы на два простых вопроса: чего мы ждем от государства и что готовы и должны сделать, чтобы государство сохранило привычный и комфортный для нас социально ориентированный уклад? Ответы на поставленные мной вопросы и есть стратегия страны, устремленной в будущее», — подчеркнул белорусский лидер.
О технологическом суверенитете О локализации и кооперации О развитии национальной IT-индустрии Об энергетической самостоятельности Об устойчивом и прибыльном производстве продуктов питания О бережливости и качестве Об эффективности продаж и успешной внешней торговле О потребительском рынке и приоритете для своих товаров О туризме как точке прироста экономики О развитии регионов.
О технологическом суверенитете.
«Технологический суверенитет — я сознательно отдаю ему приоритет, поскольку нас здорово закалил опыт так называемого сотрудничества с Западом, — сказал Александр Лукашенко. — Под разными соусами нас целенаправленно и планомерно ставили в ситуацию зависимости от западного оборудования и даже мелких комплектующих».
Таким образом, подчеркнул белорусский лидер, стало понятно, как важно иметь собственные разработки в критически важных отраслях экономики. «Теперь просто обязаны возвращать производство в новом качестве или с нуля создавать свое в микроэлектронике, робототехнике, фармацевтической отрасли, беспилотных системах и так далее. Да, возможно, сегодня это сложно, очень дорого, но завтра окупится многократно. Без этого просто нельзя», — уверен он.
Президент подчеркнул, что стране нужны проекты, которые базируются на разработках и открытиях отечественных научно-производственных школ. «Роль догоняющих особенно недопустима в развитии микро- и радиоэлектроники. Задача минимум — обеспечить отечественными микроэлектронными компонентами свою промышленность и военно-промышленный комплекс. Это ведь наша тема. Мы здесь давно работаем», — сказал он.
Еще одна конкретная задача, на которую указал глава государства, — ежегодный выпуск новых моделей станков с программным управлением под полную потребность отечественных предприятий и выход на мировые рынки. «Мы же машиностроительная страна. Без современных станков какое машиностроение? Опять же, наша тема с советских времен — станкостроение. Поэтому отраслевые министры, руководители совместно с учеными должны согласовать программы и планы новой пятилетки. К 2030 году нужно увеличить плотность роботизации до 100 единиц на 10 тыс. промышленных работников», — отметил Президент.
Лукашенко заявил о необходимости ускорить внедрение перспективных разработок в реальном секторе.
Александр Лукашенко обозначил важность технологического суверенитета и обратил внимание, что государство оказывает в этом содействие: от льгот до уже подготовленных производственных площадей. «Одну из таких уникальных площадок мы создали на территории “Мотовело” — Минский городской технопарк. Любой предприниматель может прийти сюда со своей бизнес-идеей и открыть инновационное производство. Будем расширять этот формат во всех регионах страны. Процесс пошел», — привел конкретный пример белорусский лидер.
О локализации и кооперации.
Президент указал на необходимость локализации и кооперации в производстве. Он отметил, что произвести абсолютно все невозможно, но необходимо рационально использовать потенциал сотрудничества со всеми партнерами. «Объединять производственные компетенции, решать задачи по ключевым технологиям — критически важно», — заявил Александр Лукашенко.
«Сфера более чем перспективная». Лукашенко о важности локализации и кооперации на конкретном примере.
«У нас есть успешный опыт реализации импортозамещающих проектов с Российской Федерацией — от микроэлектроники, авиастроения до локализации автомобильных компонентов и узлов. Немало общих задумок в партнерстве с Китайской Народной Республикой», — сказал глава государства.
Александр Лукашенко привел пример целлюлозно-бумажной промышленности, в которой реализуется ряд проектов. «Сфера более чем перспективная, где растет интерес других международных игроков. Мы можем и должны его удовлетворить. В нашей лесистой Беларуси сырья — древесины — под такие проекты имеется в избытке. Поэтому все лесхозы должны быть обеспечены отечественной многофункциональной лесозаготовительной техникой и поставлять на переработку не менее 25 млн куб.м круглой древесины ежегодно», — поставил задачу Президент.
При этом, отметил он, особое место в промышленности занимает машиностроение. «Ежегодно с наших конвейеров сходят тысячи единиц техники. Но все еще не имеем собственного бензинового двигателя, не освоили всю линейку дизельных моторов. Значит, нужен конкретный план мер, чтобы решить эти задачи», — заявил Александр Лукашенко.
Лукашенко ставит задачу нарастить выпуск электротранспорта и освоить всю линейку дизельных моторов.
Белорусский лидер также подчеркнул, что важно не упустить мировой тренд развития электротранспорта. «Нужно наращивать производство такой техники на новом заводе МАЗ, в два раза увеличить мощности “Белкоммунмаша”. Пора “БЕЛДЖИ” поднимать планку и обеспечить выпуск отечественных электромобилей и гибридов как минимум по 10 тыс. в год», — сказал он.
Президент указал и на необходимость масштабирования практики запуска сборочных производств за рубежом. «Реализуются договоренности о локализации белорусских тракторов и грузовиков во Вьетнаме, создано совместное производство техники БЕЛАЗ в Иране. Но полностью вывозить из страны наши заводы мы, конечно, не будем», — добавил глава государства.
При этом, констатировал он, таких предложений по совместным сборкам очень много, особенно в Африке. «Нужны полные актуальные перечни проектов в промышленной кооперации по странам и незамедлительное их выполнение на практике», — заключил Александр Лукашенко.
Отдельно глава государства остановился на инвестиционных проектах. «В будущем пятилетии следует реализовать минимум 25 крупных инвестиционных проектов в промышленном секторе, — заявил Александр Лукашенко. — Мы имеем перспективные задумки и наработки: создание белорусского поезда в Фаниполе, отечественного самолета в Барановичах, рулонного пресс-подборщика и доильного робота, восстановление компетенций в судостроении на Пинском заводе».
«Пока слабые предложения по нефтехимическому комплексу. После модернизации НПЗ прорывных проектов нет», — добавил белорусский лидер.
Глава государства подчеркнул, что все эти производства крайне важны для будущего Беларуси, поэтому надо фактически в ручном режиме контролировать все названные стройки.
О развитии национальной IT-индустрии.
Президент обратил внимание на необходимость развития национальной IT-индустрии. «Опыт санкций, когда по щелчку прекратилось обслуживание программных продуктов, а технологические цепочки предприятий были поставлены под угрозу, стал для нас еще одним уроком. С моей стороны был простой шаг: запретить говорить о санкциях. А они никуда не делись. Вот одно из направлений», — сказал Александр Лукашенко.
Лукашенко: команды айтишников нужно ориентировать на национальные проекты.
Глава государства подчеркнул, что эта уязвимость в национальной IT-индустрии будет обязательно ликвидирована: «Критические отрасли должны быть обеспечены импортонезависимым программным продуктом минимум на 90%».
Президент добавил, что в Беларуси все для этого есть: правовое поле, инфраструктура, школа подготовки IT-специалистов, Парк высоких технологий. «Правительству и ПВТ нужно более активно формировать центры разработок в Беларуси, ориентируя команды айтишников прежде всего на национальные проекты, а не “подносить патроны” крупным компаниям в Соединенных Штатах или других странах», — поставил задачу Александр Лукашенко.
Отдельное внимание глава государства обратил на цифровизацию повседневной жизни. «Мы развиваем технологии электронного правительства, создаем цифровые платформы и сервисы. Но виден ли эффект населению? Понимают ли люди, какие возможности открываются для их удобства? Думаю, не всегда и не все», — заметил Александр Лукашенко.
«Будем упрощать там, где это рационально». Лукашенко о подходах к цифровизации повседневной жизни.
Глава государства заявил, что в Беларуси нужно проработать возможность создания единой службы, способной оперативно и компетентно реагировать на вопросы. «Она должна стать универсальным центром обратной связи с населением, куда можно обратиться и по телефону, и через интернет, и лично. Подобный опыт есть и в России, и в Китае», — обратил внимание Александр Лукашенко.
Он также указал на такой злободневный вопрос, как надежная и быстрая сотовая связь. «К ней есть вопросы по всей стране. Семейные расходы на интернет уже сопоставимы с прочими коммунальными платежами», — заявил Александр Лукашенко.
«Веду к тому, что при своих немалых доходах мобильные операторы должны обеспечить одинаково стабильную связь в любом населенном пункте. Отговорки больше не принимаются», — подчеркнул Президент.
Александр Лукашенко поручил правительству решить эту проблему буквально в течение 2026 года. «Все нормативные акты, которые вы просили, я подписал», — сказал он.
Об энергетической самостоятельности.
Президент Беларуси отметил, что энергетика является гарантом экономического развития и вопросом самодостаточности государства. «Преимущества Беларуси в данном аспекте очевидны. Построенная АЭС серьезно укрепила нашу независимость энергетическую. Но к 2030 году надо поднять этот уровень еще выше», — заявил Александр Лукашенко.
Белорусский лидер отметил, что мощности станции позволили осовременивать соответствующую инфраструктуру и стимулировать развитие электротранспорта. «За это время мы подключили 2 млн кв.м нового электрифицированного жилья. Современные белорусские электробусы курсируют не только в Минске и областных центрах, но и в “экспериментальных районах” — Жодино, Шклове, Новополоцке», — привел примеры глава государства.
Президент назвал надежность энергетических объектов актуальнейшим вопросом. «Министерству энергетики следует не откладывая заняться строительством линий всех классов напряжения, а также подстанций с разумным запасом мощности. Ибо будет генерировать атомная электростанция, а этот продукт довести до населения мы не сможем. Провода старые, по-народному говоря, подстанции никакие — ту мощность, которая нужна в том или ином районе, деревне, не выдерживают», — сказал глава государства.
«Никаких скачков не будет». Лукашенко о тарифах на электроэнергию в Беларуси.
При этом, констатировал он, проводимая модернизация будет идти строго в рамках установленного порядка роста тарифов для населения и предприятий. «Люди к этому привыкли. Раньше было $5 в год, сейчас — половина базовой величины, Br21. Никаких скачков здесь не будет. И я хочу предупредить правительство. Даже дверь не открывайте тем специалистам от энергетики, которые к вам приходят и говорят: “Не укладываемся, себестоимость выше цены”. Ну так работайте, чтобы себестоимость была ниже», — заявил он.
Об устойчивом и прибыльном производстве продуктов питания.
Глава государства обратил внимание на необходимость устойчивого и прибыльного производства продуктов питания. «Отрасль ежегодно приносит стране миллиарды долларов экспортной выручки. В этом году — более $9,5 млрд», — сказал Александр Лукашенко.
Он напомнил, что в этом году благодаря слаженной работе аграриев удалось получить один из самых высоких урожаев зерновых — 11 млн т, сахарной свеклы — 6 млн т. «Такого никогда не было. А вспомните, какой был год. Если честно, когда на селекторе определяли уровень зерновых и наши аграрии заявили об 11 миллионах (тонн. — Прим. БЕЛТА)… Ну я согласился: “Посмотрим, как вы его достигнете”. В животноводстве преодолеем новый рубеж, произведем более 9 млн т молока. Только вдумайтесь в эти уникальные цифры — на каждого белоруса получили больше одной тонны зерна и одной тонны молока. Сколько таких государств? Почти нет», — подчеркнул Президент.
Вместе с тем, отметил белорусский лидер, пробелов в сельском хозяйстве немало. «Причина в повсеместном отсутствии технологической, производственной дисциплины, в приписках и воровстве. Печально. Это тянет целый шлейф проблем. Некачественные корма и уход за животными, болезни и падеж, бесхозяйственное отношение к дорогостоящей сельхозтехнике и так далее. Все это необходимо искоренить в нашей практике. Не в течение пятилетки, а буквально за ближайший год», — заявил Александр Лукашенко.
Лукашенко указал на пробелы в сельском хозяйстве и поручил устранить их в ближайший год.
«Закостенели. За общими цифрами не видим конкретных проблем. Итоги витебского совещания будут видны во всех районах без исключения. Больше скажу, у меня было желание для всех делегатов ВНС опубликовать 100 страниц — том — с недостатками в сельском хозяйстве по совещанию в Витебской области, — подчеркнул глава государства. — Ответственным лицам этот стостраничный доклад направлен. Мы подумаем, что делать дальше, если подобное по стране будет продолжаться».
Александр Лукашенко также отметил, что отечественному АПК нужно кардинально снизить зависимость от импорта, и указал, среди прочего, на важность создания в кратчайшие сроки селекционно-генетического центра в птицеводстве. «Это не просто проект, это будущее нашей птицеводческой отрасли. К слову, лидера в мясном секторе! Мы столько бройлеров и несушек выращиваем, столько у нас яиц на каждого человека, а, грубо говоря, цыпленка где мы берем? На Западе», — обратил внимание Александр Лукашенко. При этом, добавил он, успешный задел в этом направлении имеет Солигорская птицефабрика.
Лукашенко: отечественному АПК нужно кардинально снизить зависимость от импорта.
Еще одним архиважным направлением Президент назвал семена отечественной селекции и максимальный отказ от зарубежных аналогов. «Ресурсы ученым и аграриям выделены достаточные. Импорт семян только за собственные деньги сельхозпредприятий. Есть деньги — покупай, что хочешь. Но никакой господдержки на цели закупок за пределами страны не будет», — заключил он.
Отдельно Александр Лукашенко остановился на вопросах экспорта белорусского продовольствия. «Мы должны иметь выгоду от продовольственного экспорта с ежегодной минимальной планкой в $12 млрд», — заявил глава государства.
В этой связи Президент обратил внимание на необходимость кардинально осовременить отрасль, переходить на принципы цифрового сельского хозяйства с масштабированием технологии точного земледелия. «Поэтому минимум 40% организаций отрасли к концу пятилетки необходимо освоить и внедрить данную платформу в своих хозяйствах», — сказал Александр Лукашенко.
О бережливости и качестве.
Президент назвал бережливость и качество «аксиомами конкурентоспособности белорусского товара». «Инструменты, которые широко используются в мире, так называемый бережливый менеджмент. У нас пока очень фрагментарное внедрение. Разверните работу в рамках возрожденного на государственном уровне Знака качества, ставшего нашей самой престижной наградой для производителей», — обозначил задачу на перспективу белорусский лидер.
Лукашенко ориентирует на более широкое использование бережливого менеджмента.
Только качество и безупречный сервис обеспечивают выживание и дополнительный заработок, сделал акцент глава государства. «Мы не можем и дальше продавать нашу продукцию за рубеж, не обеспечив ее сервис», — обратил внимание Александр Лукашенко.
Обязательное условие для успешных продаж — это, безусловно, высокое качество. Это тем более актуально в современных условиях жесткой конкуренции. «В СМИ каждый раз: то там загорелся автобус МАЗ, то еще где-то его подожгли и так далее… Начинаем разбираться — а ничего не горело. Это конкуренция. Нас просто таким образом пытаются наклонить и показать, что у нас некачественная продукция», — пояснил на конкретных примерах Александр Лукашенко.
Вместе с тем и отечественным производителям еще есть над чем работать в плане улучшения качества товаров и продукции.
Об эффективности продаж и успешной внешней торговле.
Глава государства обратил внимание на необходимость эффективных продаж для успешной внешней торговли.
В связи с этим Александр Лукашенко упомянул про свою недавнюю большую зарубежную командировку, которая включала в том числе визиты в Алжир, Оман, Мьянму. По словам Президента, он в очередной раз убедился: белорусы не умеют торговать. В отличие, например, от многих жителей региона Ближнего Востока, где исторически сильны торговые традиции. И главе государства даже пришлось во время переговоров с Султаном Омана просить научить белорусов торговать: «Мы произведем, мы поставим. Но давайте создадим вместе компанию и будем вместе торговать на ваших традиционных рынках».
Президент критически заметил, что отдельные производители, изготовив продукцию, не занимаются ее продвижением на рынке, а, образно говоря, «выбрасывают за забор, продавая неважно по каким ценам, и сидят, чего-то ждут».
«Вроде бы выпускаем достойную линейку товаров, но про них или не знают на дальних рынках, или наживаются толпы посредников, снимая основные сливки и получая прибыль. Пора усвоить, что продажи — это искусство, — подчеркнул глава государства. — Нельзя полагаться на авось или случайные обстоятельства. Нужна продуманная стратегия, четкий план с грамотной логистикой».
Александр Лукашенко заверил, что ответственным производителям-экспортерам государство всегда готово подставить плечо. «Отдача очевидна — бюджетные инвестиции в экспорт полностью окупились, в десятки раз (на каждый рубль бюджетной поддержки получили $30 экспорта). Если надо еще какие-то стимулы, которые гарантированно дадут результат, предлагайте оперативно», — подчеркнул белорусский лидер.
Президент напомнил, что командируемые за границу чиновники должны понимать: больше никакого туризма. Совмин и МИД ведут базу экономических и инвестиционных заданий по каждой стране.
«Это блатные кормушки». Лукашенко возмутился работой «институтов развития».
Говоря о развитии внешней торговли, Президент критически высказался о работе некоторых организаций. «Для чего мы тратим столько денег на структуры, которых не видно и не слышно, — Национальное агентство по инвестициям (при Минэкономики), Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен (при МИД), Агентство внешнеэкономической деятельности (при Банке развития), БелТПП и прочие? — спросил глава государства. — Это блатные кормушки чиновников с раздутыми штатами и зарплатами. Ликвидируйте в течение первого квартала 2026 года».
О потребительском рынке и приоритете для своих товаров.
Глава государства обратил внимание на приоритеты в совершенствовании потребительского рынка. «Для нас, белорусов, выбор, какой товар купить — белорусский или иностранный, — вопрос национальной безопасности должен быть», — подчеркнул Александр Лукашенко.
«Многие никак не могут преодолеть стереотип об элитности импорта. Но это не результат опыта. Это инструмент промывания мозгов, если хотите, который был достаточно успешно применен еще в советском обществе, особенно на позднем этапе развития», — добавил Президент.
Результат промывания мозгов. Лукашенко объяснил, почему белорусы верят в «элитность импорта».
Он подчеркнул, что качество производимых белорусами товаров было и остается одним из лучших в мире. Однако есть недоработки с тем, как сами белорусы позиционируют себя на собственном же рынке, считает глава государства.
«Может, где-то Дольче Габбана или Версаче и прочие больше раскручены. Может, даже качественнее. Но что, нельзя носить белорусское? “Разденут” на улице? Противно смотреть?» — задал риторические вопросы Александр Лукашенко, и его слова зал поддержал аплодисментами. В продолжение темы Президент отметил, что многие очень состоятельные люди, с которыми ему приходилось встречаться, одеваются весьма просто и скромно, потому что шиковать в таких кругах считается зазорным. «А мы вроде бы живем в небогатой стране, еще чего-то — вы про Беларусь (так. — Прим. БЕЛТА) говорите и наше население. Но посмотреть, на каких автомобилях ездит народ, одевается во что, встает вопрос: ну зачем вы тратите огромные деньги на то, чтобы поддержать зарубежного товаропроизводителя? Ну поддержите вы своих. “Камволь”, Оршанский лен и так далее… Хорошие ткани, свои ткани, экологически безопасные. И это касается каждого. Над этим надо подумать, прежде чем упрекать власть во всех грехах и меня в том числе», — подчеркнул глава государства.
Президент обратил внимание, что пока внутри страны хозяйничает импорт, представители сферы торговли и производители обращаются за господдержкой. «Надо перевернуть эту пирамиду», — сказал Александр Лукашенко.
Лукашенко — правительству: заставьте маркетплейсы и торговые сети работать на страну.
«Для правительства показатель доли отечественных товаров на внутреннем рынке будет наряду с ценами основным критерием оценки работы. Есть продажи — будут объемы производства, ВВП будет и экспорт. Но если не будет продаж — не будет у вас ни ВВП, ни объемов, ни зарплат. Как экономист вам говорю — простейшая формула, — подчеркнул Президент. — Все должно идти от сбыта. Все свои маркетплейсы, торговые сети и прочие структуры заставьте, наконец, работать на страну. Иначе будем разбираться с этим другими, известными для вас, методами. Другого выхода нет, если хотим жить в нормальной стране, а не воевать».
Говоря о приоритетах в развитии потребительского рынка, глава государства обратился к владельцам торгового бизнеса: «Вы первые формируете спрос и решаете, что и как положить на прилавок. Я не знаю, должен ли Президент объяснять, что если на товаре написано “Сделано в Беларуси”, то преимущество на полке должно быть за ним. И меня просят об этом неравнодушные граждане, давно просят. Делаю последнее замечание».
Лукашенко сделал последнее замечание владельцам торгового бизнеса: все белорусское — в приоритете.
О туризме как точке прироста экономики.
Глава государства обозначил туризм как одну из важных точек прироста экономики. «Актуальность создания сильного бренда белорусского туризма, думаю, объяснять не надо. Как и то, что эта сфера может стать мощнейшим инструментом продвижения имиджа Беларуси как открытой и гостеприимной страны, — сказал Александр Лукашенко. — Задача на предстоящее пятилетие — увеличить вклад туризма в экономику минимум в два раза».
И для этого есть все, констатировал Президент. Он подчеркнул, что каждый уголок Беларуси имеет свое лицо и свою самобытность. Минск — уникальная столица мирового уровня. Брестчина — это не только легендарная крепость-герой и древняя Беловежская пуща, но и душа белорусского Полесья. Витебск — культурный и фестивальный центр страны. Гомельская область привлекает туристов дворцово-парковыми ансамблями и самобытной народной культурой. Могилевская земля — это целебные источники и уникальные краеведческие музеи, а Гродненская область — край замковой архитектуры.
Однако от туристов есть нарекания по поводу отсутствия сервиса по всей цепочке услуг и сопровождения в цифровом виде: бронирование жилья, покупка билетов, поиск маршрутов, заказ экскурсий. «Отсутствие подобного комфорта — это потеря потенциального гостя. Все решения в отрасли по предложениям правительства приняты. Приступайте к разработке полноценной отечественной туристической платформы», — поставил задачу Президент.
Отдельные поручения главы государства прозвучали для руководителей местной вертикали. «В условиях ажиотажного спроса уже вчера нужно было расширять номерной фонд санаториев, строить новые гостиницы, особенно в районных центрах. Губернаторы на это смотрят со стороны и чего-то ждут. Не можете сами, привлекайте к работе частные структуры», — заметил Александр Лукашенко.
«Вам нужно активнее продвигать туристические услуги через наши посольства, дилерские центры и даже более агрессивную рекламу. Нагрузите этой работой послов. Они пока особо не перерабатывают», — добавил Президент.
Одними из отличительных черт Беларуси, на которые обращают внимание туристы, являются чистота и порядок. «Беларусь — чистая страна. Это первое впечатление, которое озвучивают наши гости. И это огромный труд. Десятки тысяч людей ежедневно выходят на работу, наводят красоту даже тогда, когда большинство наших граждан еще спят», — отметил глава государства. И речь не только про отсутствие мусора, но и про ухоженные парки, украшенные цветами улицы и каждый обустроенный для отдыха уголок.
Однако люди настолько привыкли к такому порядку, что некоторые начинают злоупотреблять этим, образуя свалки отходов даже в лесных массивах. По словам Президента, даже в Год благоустройства фиксируются десятки случаев порчи вандалами новых объектов.
«Может, и не к месту, но, родные белорусы, я обращаюсь к каждому из вас. Давайте уважать труд людей, не заставлять государство прибегать к сингапурским методам, не уничтожать страну. Ибо произойдет то, что в этом “райском западном саду”, — предупредил Александр Лукашенко. — Что касается Сингапура, напомню: там только за брошенный фантик можно получить штраф Br2 тыс. или исправительные работы. У нас такие инициативы уже звучат от депутатов. Неужели еще здесь надо принимать драконовские меры?».
О развитии регионов.
Глава государства в числе приоритетных задач на перспективу назвал развитие сильных регионов. Он подчеркнул, что все направления экономики должны быть положены в основу новой региональной политики. «В каждой области и районе — туда смещаем центр тяжести, все силы и ресурсы, — подчеркнул Александр Лукашенко. — Важнейшая задача — остановить отток людей из регионов, разгрузить столицу и областные центры. Надо решить этот вопрос революционными методами, окончательно и без обсуждений. Ибо обезлюдим страну — стянем все в Минск и областные центры».
Президент отметил, что для современных людей, особенно молодежи, важнейший приоритет — собственное жилье, и именно в этом они ожидают содействия от государства. «Для меня как Президента и на что я нацеливаю власть: главный приоритет — равномерное распределение производительных сил. И если жилье — это и агрогородок, и опорная деревенька, это районные, областные центры, а не только Минск, как, может быть, многие из молодежи это понимают», — обратил внимание глава государства.
«В Минске должен быть установлен лимит на ввод новых метров жилья — не более 300 тысяч в год. Может быть, и меньше», — сказал Александр Лукашенко.
«Альтернатива — это города-спутники. Создавайте там и на прилегающих к ним территориях аналогичную по качеству полноценную городскую среду. Хотя вижу, что здесь море проблем. Тоже комплексно рассмотрим тему в следующем году», — сказал глава государства.
Президент в этой связи упомянул про идею вместо городов-спутников развивать деревни-спутники — крупные населенные пункты для более равномерного распределения населения. Это порядка 200 деревень.
А еще напомнил слова Василия Шукшина из интервью после выхода фильма «Калина красная», который посмотрели 140 млн человек: «С уничтожением деревни мы потеряем и нравственность, и духовность, лишимся самобытности. Это наши корни, особый уклад, труд, который воспитывает. Без своей земли человек, как былинка, подвержен всем ветрам». Президент, по его словам, готов подписаться под этими словами.
Именно поэтому, ради сохранения деревни, Александр Лукашенко уделяет большое внимание сельскому хозяйству, регулярно лично бывает в регионах, на предприятиях АПК.
«Моя задача — спасти деревню! Чтобы это не были пустые, покосившиеся хаты. Чтобы там жили люди. В этом вся суть, — подчеркнул белорусский лидер. — Деревня — основа основ нашей жизни. Не будет деревни — погибнем. Государство существовать без этого не может». На эти слова присутствующие отреагировали аплодисментами.
В качестве примера Президент привел ситуацию в странах Африки, где самый насущный вопрос был — обеспечить население продуктами питания. И Беларусь смогла помочь, например, Зимбабве полностью обеспечить продовольственную безопасность страны, после чего другие государства континента выразили заинтересованность в сотрудничестве с нашей страной. «Мы идем туда как друзья. Как они нас называют — братья. Мы обучаем, передаем технологии, строим предприятия, которые нужны, — отметил Александр Лукашенко. — Мы делаем для них все. Но не бесплатно. И это свидетельство того, что государство будет платить последние деньги, чтобы решить задачу накормить собственный народ».
Чтобы Беларусь сохраняла достигнутый уровень в экономике, в том числе в сельском хозяйстве, надо напрячься, прибавляя как минимум по 2−2,5% ВВП, считает Президент.
«С другой стороны, если говорить о селе, деревне, я же не на Луне живу и прекрасно вижу, что совсем малые села, как их раньше называли “неперспективные”, конечно, не имеют перспективы своего развития», — заметил глава государства. Это, по его словам, объективный процесс, мировая тенденция. Многие хозяйства в АПК страны постепенно укрупнялись, и сейчас уже есть сельскохозяйственные гиганты, например агрокомбинат «Дзержинский», который использует более 100 тыс. га земли, что сопоставимо с площадью целых районов. Кроме того, ряд процессов в сельском хозяйстве роботизирован и в них задействовано меньше людей.
Сейчас менее 2 млн белорусов живут в сельской местности, что на 10% меньше, чем было на момент распада Советского Союза. Чтобы остановить отток людей из регионов в большие города, нужно прежде всего решить вопросы трудоустройства и жилья, уверен глава государства.
«Мы не страна Запада, где люди привыкли подолгу жить в съемном жилье, иногда всю жизнь. Белорусы предпочитают жить в собственных домах и квартирах (и это хорошо)! Поэтому молодые специалисты в перспективе должны иметь право выкупа арендного жилья, а его строительство должно быть увязано с созданием рабочих мест», — сказал Президент.
«Нужен новый национальный подход, мотивирующий к переезду в сельскую местность, с конкретными условиями, — подчеркнул Александр Лукашенко. — Я не буду говорить о том, что надо в этом плане сделать. Думаю, в правительстве этим займутся и доложат. Но правительству вместе с нашими депутатами необходимо уже в ближайшее время внести свои проработанные предложения (на эту тему. — Прим. БЕЛТА). И если мы говорим о закреплении в регионах молодых специалистов, то должны уделять внимание семейным парам с детьми».
«Надо закрепить людей в агрогородках, крупных (опорных) деревнях. Дать здесь нормальную жизнь (в смысле инфраструктуру для жизни. — Прим. БЕЛТА), — сказал глава государства. — Все это требует в большинстве случаев значительных финансовых и временных затрат. Поэтому все программные документы — и республиканские, и региональные — должны быть синхронизированы. Или будем иметь дело с огромным дисбалансом развития».
Президент напомнил, что в течение всего этого года в Беларуси активно занимались благоустройством территорий. Наведен порядок на многих значимых объектах, проведены два республиканских субботника.
«Теперь следует обратить внимание на заброшенные строения, — сказал глава государства. — Правительству, исполкомам совместно с военными необходимо максимально упростить все требования и процедуры, уменьшить сроки и саму стоимость сноса, вовлечь в оборот появившиеся земли».
Александр Лукашенко отметил, что Год благоустройства завершается, но сам процесс — нет. Он остается на контроле у Президента. «Неважно, какими целями и задачами вызваны мои поездки в тот или иной регион. Первое, что я оцениваю, — хозяйский подход на любых объектах. Не должно быть зачуханных производств, деревень, дорог и прочего, — сказал белорусский лидер. — Не забывайте, что Беларусь — наш общий дом. Порядок в нем — это первое, что надо учитывать, говоря о базовых установках в развитии социальной сферы. Комфорт — это качество жизни, а экономика — это люди. Люди, которые заново построили нашу страну совсем недавно, после войны (Великой Отечественной. — Прим. БЕЛТА)».-0-
