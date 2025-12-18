Лукашенко назвал топ-10 приоритетных направлений и задач в экономике на пятилетку

«Может, где-то Дольче Габбана или Версаче и прочие больше раскручены. Может, даже качественнее. Но что, нельзя носить белорусское? “Разденут” на улице? Противно смотреть?» — задал риторические вопросы Александр Лукашенко, и его слова зал поддержал аплодисментами. В продолжение темы Президент отметил, что многие очень состоятельные люди, с которыми ему приходилось встречаться, одеваются весьма просто и скромно, потому что шиковать в таких кругах считается зазорным. «А мы вроде бы живем в небогатой стране, еще чего-то — вы про Беларусь (так. — Прим. БЕЛТА) говорите и наше население. Но посмотреть, на каких автомобилях ездит народ, одевается во что, встает вопрос: ну зачем вы тратите огромные деньги на то, чтобы поддержать зарубежного товаропроизводителя? Ну поддержите вы своих. “Камволь”, Оршанский лен и так далее… Хорошие ткани, свои ткани, экологически безопасные. И это касается каждого. Над этим надо подумать, прежде чем упрекать власть во всех грехах и меня в том числе», — подчеркнул глава государства.