Стали известны имена ведущих Прямой линии с Путиным

Сейчас множество россиян ожидают выступление главы государства на ежегодной Прямой линии, где он ответит на все важные вопросы жителей России. На мероприятии планируется обсудить широкий круг вопросов: от специальной военной операции, деятельности правительства и экономики до социальной сферы и инфраструктуры в различных регионах.