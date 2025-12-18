Ричмонд
Стали известны имена ведущих Прямой линии с Путиным

Ведущими Прямой линии с Владимиром Путиным будут Березовская и Зарубин.

Источник: Комсомольская правда

Ведущими Прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным станут журналисты телеканала «Россия 1» Екатерина Березовская и Павел Зарубин. Об этом сообщили в пресс-службе телеканала.

Сейчас множество россиян ожидают выступление главы государства на ежегодной Прямой линии, где он ответит на все важные вопросы жителей России. На мероприятии планируется обсудить широкий круг вопросов: от специальной военной операции, деятельности правительства и экономики до социальной сферы и инфраструктуры в различных регионах.

Известно, что линия начнется 19 декабря ровно в 12:00 по московскому времени.

Ранее KP.RU сообщал, что россияне активно направляют свои вопросы Владимиру Путину. Только за 16 декабря в Кремль поступило более двух миллионов обращений. Многие из них были отправлены через национальный мессенджер MAX.